Grosjean: "Gene Haas çekilse bile Haas'ı başka birisi devralabilir"

Gene Haas, bu yıla yapacakları başlangıca göre bu yıl sonunda Formula 1'de devam edip etmeyeceklerine karar vereceklerini söylemişti.

Geleceğe dair düşünceleri sorulan Haas, “Biraz bu sezonun nasıl başladığını görmek için beklemedeyim. Eğer kötü bir yıl daha olursa, o zaman burada kalmamız mantıklı olmayacak. Zaten beş yıldır yarışıyoruz. Bu, bizim için gerçek bir testti ve şimdi işlerin nasıl gittiğini göreceğiz, sonra durumu değerlendireceğiz ve nihayetinde daha öteye gidip gitmeyeceğimize karar vereceğiz. Geri dönmeyeceğiz demiyorum. Sadece değerlendirilmesi gerekiyor. Beş yıl daha yarışmayı kabul etmek, son derece büyük bir taahhüt olacak." yanıtını vermişti.

Sonrasında Haas takım patronu Gunther Steiner, Gene Haas'ın F1'e olan bağlılığından şüphesi olmadığını belirtti.

Ancak Romain Grosjean, Gene'nin F1'den ayrılma kararı alma ihtimalini reddetmiyor.

Fransız TV kanalı Canal +'a konuşan Grosjean, "En azından bazı şeyleri netleştiriyor. Ne söylediğini tam olarak anlıyorum ve bunun çok olumlu olduğunu düşünüyorum. 'Hayır, hayır, Formula 1'de kalacağız, her şey yolunda, vb.' gibi şeylerden dedikten sonra, herkesi şaşırtarak ayrılan birinden daha kötü bir şey yoktur." dedi.

Haas, takımının ön bölümde yarışma şansı varsa, F1'de yarışmaya ilgi duyduğunu uzun zamandır söylüyordu.

Grosjean, "Gene her zaman açıktı: Haas Automation markasını daha da tanıtabilmek adına Formula 1'e girdi. Başarılı oldu, marka artık yaygın olarak biliniyor."

“Formula 1'e de geldi çünkü motor sporlarını seven gerçek bir otomobil tutkunuydu."

"Haas'a yakın olan ancak 2019 Formula 1 yarışlarını izlemekten zevk alan tek bir kişi var mıydı? Ne dediğini gayet iyi anlıyorum ve oldukça olumlu buluyorum."

“Tüm mekanikerler 'neler olacak?' diye daha fazla merak ediyor. Daha fazla şüpheleri var. Ancak yönetim, sürücüler ve mühendisler Birlikte çalışmamız gerektiğini biliyoruz."

"Mekanikler söz konusu olduğunda, Gene fişi çekerse, takımın var olmaya devam edebileceğini ya da satın alınacağını düşünüyorum. Bu, arkasında başarılı bir model olan ve birlikte verimli bir şekilde çalışabilen birçok kişinin olduğu harika bir ekip." dedi.

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