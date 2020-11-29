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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Grosjean geceyi hastanede geçirecek

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Grosjean geceyi hastanede geçirecek
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, Editör

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, Romain Grosjean'ın durumunun iyi olduğunu ancak geceyi hastanede geçireceğini söyledi.

Grosjean, Bahreyn Grand Prix'sinin ilk turunda bariyerlere çarptı ve korkunç bir kaza geçirdi. İkiye bölünen ve alev alan araçtan kendi başına inen Grosjean, sonrasında hastaneye götürüldü.

Fransız pilot araçtan tam zamanında çıkmayı başardı ve kurtarma ekibi de kendisine zamanında müdahale etti. Sonrasında da hemen ilk müdahale yapıldı.

Haas, Grosjean'ın ellerinde ve bileklerinde hafif yanıklar olduğunu doğrulamıştı. Ayrıca kaburgasında kırık olduğu şüphesi vardı.

Takım patronu Steiner, yarıştan sonra Grosjean ile konuştuğunu ve Fransız sürücünün vücudunda herhangi bir kırığı olmadığını belirtti.

Steiner, Sky Sports F1'e şöyle konuştu: "Onunla telefonda konuştum, zihni açık ve durumu iyi."

“Bu gece hastanede kalacak, onu orada tutmak istiyorlar. Doktoruyla konuşmadım, onunla konuştum ve iyi hissediyor, hiçbir kırık yok gibi görünüyor."

"Eli yandığı için bandajlandı ancak o bir tarafının yanmadığını ya da başka bir şey olmadığını söyledi. Çok iyimserdi. Çok mutlu olduğunu söyleyebilirim."

Stener, Grosjean'ın fizyoterapistinin hemen Fransız sürücünün eşiyle temasa geçerek kendisini durumdan haberdar ettiğini söyledi.

Steiner, "Fizyoterapisti hemen eşiyle temasa geçti."

“Birbirlerini çok iyi tanıyorlar, bu yüzden temas halindeydi ve ona haberi verdiler. Aramaya çalıştım ama bu insanların çok meşgul olduğunu tahmin edebilirsiniz."

“Onu (Grosjean) daha önce aradığımda, oğluyla telefonda konuştuğu söylendi, ki bu iyi bir şey. Sanırım her şey kontrol altında." dedi.

Steiner, son iki yarışta Grosjean'ın yerini kimin alacağı sorusuna yanıt vermeyi reddetti ve Fransız pilotun koltuğa geri döneceğine inandığını belirtti.

Steiner, "Onu tanıyorum, geri dönmek ister, ama yarın bandajları çıkardıkları zaman neler olacağını göreceğiz çünkü tam olarak ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok."

“Şu anda benim için tek iyi şey, kötü bir şey olmaması. İyi olmadığı kesin, ama en azından sağlıklı ve güvende."

"Gerisini yarın doktorlarla konuştuğumuz zaman göreceğiz." dedi.

Grosjean'ın yarışamaması halinde yedek pilot planlarının ne olacağı sorusuna Steiner, "Yedek plan hakkında konuşmak istemiyorum. Yedek planımız, eğer uygunsa Romain'le yarışmaya devam etmek." yanıtını verdi.

The wreckage of the Romain Grosjean Haas VF-20 after a horrific accident on the opening lap of the Bahrtain Grand Prix. The car punctured a hole through the armco barrier and exploded into flames, Marshals attend the fire

The wreckage of the Romain Grosjean Haas VF-20 after a horrific accident on the opening lap of the Bahrtain Grand Prix. The car punctured a hole through the armco barrier and exploded into flames, Marshals attend the fire
1/14

The wreckage of the Romain Grosjean Haas VF-20 after a horrific accident on the opening lap of the Bahrtain Grand Prix. The car punctured a hole through the armco barrier and exploded into flames, Marshals attend the fire

The wreckage of the Romain Grosjean Haas VF-20 after a horrific accident on the opening lap of the Bahrtain Grand Prix. The car punctured a hole through the armco barrier and exploded into flames, Marshals attend the fire
2/14

The wreckage of the Romain Grosjean Haas VF-20 after a horrific accident on the opening lap of the Bahrtain Grand Prix. The car punctured a hole through the armco barrier and exploded into flames, Marshals attend the fire

The wreckage of the Romain Grosjean Haas VF-20 after a horrific accident on the opening lap of the Bahrtain Grand Prix. The car punctured a hole through the armco barrier and exploded into flames, Marshals attend the fire
3/14

Fotoğraf: LAT Images

The wrecked car of Romain Grosjean, Haas VF-20, after a big crash on the opening lap

The wrecked car of Romain Grosjean, Haas VF-20, after a big crash on the opening lap
4/14

Fotoğraf: LAT Images

The wrecked car of Romain Grosjean, Haas VF-20, after a big crash on the opening lap

The wrecked car of Romain Grosjean, Haas VF-20, after a big crash on the opening lap
5/14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Damage to the barrier after a first lap crash for Romain Grosjean, Haas F1

Damage to the barrier after a first lap crash for Romain Grosjean, Haas F1
6/14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Damage to the barrier after a first lap crash for Romain Grosjean, Haas F1

Damage to the barrier after a first lap crash for Romain Grosjean, Haas F1
7/14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals remove the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap

Marshals remove the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap
8/14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals remove the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap

Marshals remove the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap
9/14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals remove the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap

Marshals remove the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap
10/14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals remove the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap

Marshals remove the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap
11/14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals remove the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap

Marshals remove the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap
12/14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals remove the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap

Marshals remove the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap
13/14

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Marshals remove the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap

Marshals remove the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap
14/14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Kemal Şengül

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