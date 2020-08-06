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Formula 1 / Britanya GP / Son dakika

Grosjean: "Frenleme altında değil, düzlükte yer değiştirdim"

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Grosjean: "Frenleme altında değil, düzlükte yer değiştirdim"
Ekleyen:
, Editör
6 Ağu 2020 14:36

Haas F1 sürücüsü Romain Grosjean, geçen hafta Silverstone'da yapılan Britanya Grand Prix'sindeki tartışmalı savunmalarının frenleme altında değil, düzlükte yapıldığı için kurallara uygun olduğunu söyledi.

Ricciardo ve Sainz ile olan mücadelesinde her iki pilottan da tepki gören Fransız pilota, Britanya GP'si sırasında siyah-beyaz bayrak gösterilmişti ve yarış sonrasında resmi uyarı aldığı açıklanmıştı.

70. Yıl Dönümü Grand Prix'si öncesinde konuşan Grosjean, bu savunmalar ilgili sorulan sorulara şu yanıtı verdi: "Yerimi olabildiğince sert bir şekilde savunmaya, limitlerin en ucunda kalmaya çalışıyordum."

"Bu savunmaların hiçbiri frenleme altında değildi, hâlâ düzlükte olduğumuz sırada yaptığım savunmalardı, bu yüzden daha farklı bir kural altında olduğuna inanıyorum. O anları da izleme şansı yakaladım ve Daniel'a katılıyorum, çok geç hamle yaptım."

"O sırada bir araç için bir boşluk bırakacaktım, ancak tabii ki de o, ne zaman hareket edeceğimi bilmiyor. Çok geç hamle yaptım ve aracı sağ kırdım,  ve gerçekten de biraz geç kaldığım bir savunma hamlesi oldu."

"Carlos ile olan olayda ise, sanırım kendisi telsizden bir şeyler söylemiş, tam bilmiyorum. Bence o kadar da kötü değildi. Ona yeterince boşluk bırakmıştım ve aramızdaki fark da gayet büyüktü."

"Bizim durumumuzda olduğunuzda, her zaman ilk 5'teki pozisyonlar için mücadele etmiyorsunuz ve daha önce de söylediğim gibi, takımım ve kendim için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Biraz fark olduğunu hissettim, ancak ilkinde ise çok fazla boşluk vardı."

2020 sezonunun başlangıcı ile beraber Ferrari motorlu araçlar büyük bir gerileme yaşadı. Silverstone hafta sonunda Ferrari motorlu araçlar, ortalama olarak 2019'a göre 0.5 saniye kadar daha yavaş kaldı.

Bu durumun da etkisiyle Haas, daha az rekabetçi bir duruma düştü ve Grosjean, aracın daha az rekabetçi olmasının savunmasında bir etki gösterip göstermediği sorusuna şu yanıtı verdi: "Şurası kesin ki maksimum hız bizim en kuvvetli alanımız değil."

"Şunu biliyoruz ki arkamızda bir araç olduğunda, düzlükte olduğumuz an en sevdiğimiz an olmadığı için, savunma yapmamız ve bu konuda da yaratıcı olmamız gerekiyor. Sanırım elimizdeki pozisyonu korumak için olabildiğince iyi savunma yapmamız gerekiyor."

"Ben de yarışın önemli bir noktasında olduğumuzun farkındaydım, arkamızdakilerle arayı açabilirdim, geç pit stop yaparak önümdeki yavaş araçları geçebilirdim ve takıma puan getirebilirdim. Elimdeki durumun en iyisini çıkarmaya çalıştım. Yarışla ilgili hiçbir pişmanlığım yok."

"Daniel'in durumunda da söylediğim gibi, az bir fark vardı. Bu bir mazeret değil, ancak kullandığımız dikiz aynaları dünyadaki en iyi dikiz aynaları değiller. Ben de buna biraz takıldım. Eğer değilse bile, diğeri gayet iyiydi. Aslında siyah-beyaz bayrak kullanımı gayet hoşuma gitti."

"Bence bu, bu sene getirdikleri iyi bir uygulama oldu ve bizim neyi doğru, neyi yanlış yaptığımız konusunda bize iyi bir fikir veriyor. Bence bana çıkan ilk bayrak çok da gerekli değil. Ancak kesinlikle Daniel olan olayda bayrak çıkmasını hak ettim."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Alt-etkinlik Yarış sonrası
Pilotlar Romain Grosjean Şimdi al
Editör Efe Kahya

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