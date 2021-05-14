Grosjean, Fransa GP ile ilgili değişikliğe rağmen Mercedes testini yapacak

Fransız pilot, Formula 1 kariyerine pozitif şekilde son noktayı koyabilmek adına Haziran ayında Mercedes ile iki ayrı sürüş yapacaktı.

Önce 25-27 Haziran tarihlerindeki Fransa GP hafta sonunda bir dizi gösteri turu için Mercedes W10'un direksiyonuna geçecekti ve ardından 29 Haziran'da Paul Ricard'da özel bir test yapacaktı.

Ancak Türkiye Grand Prix'sinin iptal edilmesinin yol açtığı değişiklikler nedeniyle Fransa GP de bir hafta öne çekildi.

Yarış şimdi 20 Haziran'daki Road America IndyCar yarışıyla çakışıyor ve Grosjean, Dale Coyne Racing ile olan anlaşması kapsamında hem cadde hem de normal pistlerde yarışmak zorunda.

Bir Mercedes sözcüsü, Grosjean'ın iki etkinlik çakıştığı için yarış hafta sonunda herhangi bir sürüş gerçekleştiremeyeceğini resmen doğruladı.

Bununla beraber 29 Haziran'da Paul Ricard'da gerçekleştirilmesi planlanan test, planlandığı şekilde yapılacak.

Grosjean'ın Mercedes ile yaptığı test, Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff'un talebi doğrultusunda gerçekleşiyor. Wolff, Grosjean'ın başka bir takımda test yapma şansı bulamaması halinde kendisine test fırsatı sunacaklarını söylemişti.

Bu hafta Beyond the Grid podcastine konuk olan Grosjean, test sürecinin nasıl gerçeğe dönüştüğünü de açıkladı.

Grosjean "Bu tamamen Toto'yla ilgiliydi. Bildiğiniz üzere Bahreyn'de hastanede yatarken, birisi cep telefonumu kullanmama yardım ediyordu çünkü telefonu kullanmam gereken parmaklarımı kullanamıyordum."

"Sonrasında arkadaşlarım bana 'Toto, Abu Dhabi'de geri dönemezsen bir Mercedes'le test yapabileceğini söylüyor' dedi. Ben de bunun inanılmaz iyi bir şey olduğunu düşündüm!"

"Açıkçası o zaman gerçekten hoşuma gitmişti. Fakat bunun olmayacağını anlayıncaya kadar Abu Dhabi'de geri dönmeye çalıştım. Sonra eve geldim, biraz iyileşmeye başladım ve sonunda Mercedes'ten bir telefon geldi."

"Bana 'Tamam, işte bunlar tarihler, koltuk ayarı bu tarihte olacak, biraz simülatör çalışması yapabilirsin. Bunlar sana uyuyor mu ve bunu yapabilecek misin?' dediler. Yani 'inanamıyorum, tabii ki hazırım' gibiydim."

"Bu inanılmaz bir fırsat. Ben bir Formula 1 taraftarıyım yarışları izlemeye devam ediyorum. Onlardan birini sürüyordum ve şimdi 2019'da şampiyon olan aracı süreceğim ki bu da muhtemelen şimdiye kadar yapılmış en hızlı Formula 1 aracı olan 2020'den o kadar da yavaş değil."

"Bunu baskı olmadan yapıyorum. Bilirsiniz şimdiye kadar hiç belli bir şey tamamlamadan veya bir programdan geçmeden herhangi bir test yapmadım. Elbette bir program yapabiliriz ama daha çok piste çıkalım ve biraz eğlenelim tarzında olacak." dedi.