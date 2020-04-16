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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Formula E, WEC ve DTM ile ilgileniyorum"

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Grosjean: "Formula E, WEC ve DTM ile ilgileniyorum"
Ekleyen:
, Editör
16 Nis 2020 16:06

Romain Grosjean, Formula E, DTM ile WEC'in ilgisini çektiğini ve Formula 1'in ardından bu serilere geçebileceğini söyledi.

Haas'ın Fransız pilotu Romain Grosjean'ın anlaşması sezon sonunda sona erecek ve sezon sonunda Formula 1'den emekli olacağı konuşuluyor.

Grosjean, 2012'den bu yana aralıksız olarak F1'de yarışıyor ve her ne kadar istikrarsız performans sergilese de, araç gelişimi konusunda iyi olması, kendisini değerli bir isim yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Kevin Magnussen, gelecekte IndyCar'a geçebileceğini söylemişti. Şimdi ise takım arkadaşı Grosjean gelecekte Formula E, DTM veya WEC'e geçebileceğini belirtti.

Grosjean, "Muhtemelen IndyCar'a gitmeyeceğim. Daha çok Formula E veya Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ile ilgileniyorum."

"DTM şampiyonasını da hep sevdim. Yani bu da seçenek olarak düşünülebilir."

"IndyCar bir seçenek değil, çünkü oval pistlerde pek çok yarış yapıyorlar ve bu tür pistleri gerçekten sevmiyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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