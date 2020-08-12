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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Formula 1'de en iyi pilotu seçmek imkansız çünkü artık her şey araca bağlı"

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Grosjean: "Formula 1'de en iyi pilotu seçmek imkansız çünkü artık her şey araca bağlı"
Ekleyen:
, Editör
12 Ağu 2020 18:40

Romain Grosjean, Formula 1'de hangi pilotun daha iyi olduğunu söylemenin imkansız olduğunu düşünüyor.

Romain Grosjean, her ne kadar Formula 1'in eleştirilen ismi olsa da, Formula 1'den önce çok başarılı bir kariyeri vardı.

Kartingdeki başarılı performansı sonrası 2003'te Formula Lista Junior 1.6, 2005'te Fransa Formula Renault, 2007'de Formula 3 Euro Series, 2008'de GP2 Asya, 2010'da Auto GP ve 2011'de hem GP2 hem de GP2 Asya'yı kazanmayı başardı.

Lotus'la yarıştığı 2012-15 arası 10 podyum elde eden Grosjean, performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ESPN ile yaptığı röportajda, "Son 30 yıla bakarsak, her sezonun en iyi pilotunun kim olduğunu asla bilemeyeceğimize inanıyorum."

"Belki önceden, yani işler biraz daha farklı olduğunda bunu yapabilirsiniz, ancak son 30 yıldır aracın performansı -sürücüden- daha baskındı."

"Takım arkadaşı olarak bazı hızlı sürücülere karşı yarıştım, ancak sadece kariyerim boyunca elde ettiğim sonuçlar benim adıma konuşabilir. Formula 3'te aynı takımda Kamui Kobayashi ve Nico Hulkenberg'e karşı yarışıyordum ve şampiyon oldum."

"Sonra Formula 2'yi (GP2) kazandım. Formula 1'e geçmeden önce 2009'da orada liderdim. Sonra tekrar geri döndüm ve 2011'de kazandım."

"Formula 1 dışında yarıştığım hemen hemen her şeyi kazandım, ki her zaman bunu istersiniz. Ama bu, sahip olduğunuz araca, fırsatlara ve şansa bağlı."

"Asla asla dememelisiniz, her zaman benim de günümün geleceğini hayal ediyorum."

"Pek çok insan bu konuda bana gülebilir, ama bu hayali kaybedersem, Formula 1'de olmak istediğim gerçeğini kaybederim ve başka bir yere giderim."

"Bu yüzden benim için devam etmek ve bir gün benim de günümün geleceğini düşünmek çok önemli. Buna hazırlanmalı ve bunu başarmak için mümkün olduğunca çok hazırlanmalıyım." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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