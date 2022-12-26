Grosjean: "Formula 1'de çok fazla kural var"
Romain Grosjean, Formula 1'de çok fazla kural olduğunu, oysa sporun daha basit hale getirilmesi gerektiğini düşünüyor.
Romain Grosjean, 2023'te IndyCar'daki üçüncü sezonunu geçirecek ancak bunun öncesinde Renault, Lotus ve Haas ile mücadele ettiği Formula 1'i yakından takip etmeyi sürdürüyor.
Günümüz Formula 1'inde pek çok şeyin daha iyi olduğunu kabul eden Fransız sürücü, sporun eksik kaldığı noktalar olduğuna değindi.
Grosjean, "Bu yıl pist dışında tartışılan bazı konuların bence gündeme getirilmesine gerek yoktu."
"Formula 1 gelişiyor, yarışlar harika gidiyor, reytingler inanılmaz seviyede. Fakat bazı kuralların getirilmesi, örneğin takı takmanın yasaklanması, bir nevi aşırıya kaçmak oldu."
"Örneğin parmağımda alyansım olmadan direksiyon başında kendimi rahat hissetmiyorum çünkü o artık benim bir parçam oldu ve onu seviyorum. Dolayısıyla böyle bir kuralın getirilmesi iyi bir fikir değil."
"Ayrıca Formula 1'de çok fazla kural var ve bu da işleri karmaşıklaştırıyor. Fernando Alonso'nun Austin'de 7. olmasıyla ilgili tartışmayı hatırlayın. Bu sadece olması gerekenden daha fazla kural olduğuna dair bir örnekti."
Fernando Alonso, Alpine A522
Fotoğraf: XPB Images
"Eğer Alonso'nun yarışı tamamladığı araçla devam etmek güvenli değilse, Alonso uzun zaman önce yarıştan çekilmeliydi. Kurallar daha önce uygulanmalıydı."
"Finişten sonra hakemler Alonso'nun aracının güvenli olmadığına karar verdi, oysa araç çok daha önce hasar görmüştü."
"Diskalifiye ettikten sonra da diğer kuralları uygulamaya karar verdiler ve Alpine, pozisyonuna geri döndü. Bana göre her şey çok karmaşık." dedi.
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