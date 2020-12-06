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Formula 1 / Son dakika

Grosjean, Fittipaldi'ye "İlk yarışından zevk almaya çalışmalısın" demiş

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Grosjean, Fittipaldi'ye "İlk yarışından zevk almaya çalışmalısın" demiş
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Pietro Fittipaldi, Romain Grosjean’ın kendisine Sakhir Grand Prix’sindeki ilk F1 yarışının tadını çıkarması gerektiğini söylediğini açıkladı.

Brezilyalı genç sürücü bu hafta sonu Haas’ta yaralı Grosjean’ın yerine yarışıyor ve gelecek hafta sonu Abu Dhabi’deki sezon finalinde de onun yerine bakacak.

Sıralama seansını son sırada tamamlamasına rağmen güç ünitesi değişikliği sebebiyle halihazırda gridin en gerisinden kalkacak olan Fittipaldi, hafta sonu boyunca Grosjean dahil diğerlerinin verdiği tavsiyelerle destek gördüğünü ifade etti.

Fittipaldi, “Romain ‘Dinle’ dedi, ‘En önemli şey ilk hafta sonun olması, bir daha ilk hafta sonun olmayacak, sadece 1 kez ilk defa yarışıyorsun.’ ”

“Romain, ‘Önemli olan- zor olacak biliyorum çünkü gerçekleşen çok şey var- ama olabildiğince zevk almaya çalışmalısın.’ dedi.”

Fittipaldi takım arkadaşı Kevin Magnussen’in de kendisine ilk F1 hafta sonunda karşılaşacağı temel zorluklara odaklanmasında yardımcı olmaya açık olduğunu söyledi.

“(Magnussen) çok yardımcıydı, çok açıktı, Pazartesi günü ilk öğrendiğimde bile.”

“Aynı oteldeyiz. Spor salonuna gittiğimde sonrasında orada ufak bir plaj var, o da oradaydı ve beni yanına çağırarak, ‘İlk F1 yarışın için tebrik ederim’ dedi.”

“Şunu söyledi: ‘Bak, gerçekleşen çok şey olacak.’ Ama bana birçok şey anlattı kalkış prosedürleri vs. gibi ve testlerde bunların antrenmanlarını pek yapamıyorsunuz. Bana çok yardımcı oldu.”

Fittipaldi aynı zamanda Grosjean’ın ilk defa çok trafikle karşılaştığında ilk turunun ne kadar zor geçebileceğini belirttiğini de söyledi.

“Yarışı tamamlamalıyım çünkü takımın bilgi toplamasını sağlıyor. Ben de çok deneyim elde ediyorum, ama tabii ki zorlayacağım.”

“Ama ilk tur için Romain’le konuştuğumda bana antrenmanda pek karşılaşmadığım şekilde önümde çok araç olacağını söyledi. Tahmin ettiğinizden daha çok kirli hava oluyor. O yüzden şunu söyledi, ‘İlk turda çok az yol tutuşun olmasına hazır ol’ ”

“O yüzden o konuda temkinliyim. Geçiş vs. hususundaysa yarıştan ne beklemem gerektiğini bilmiyorum. Tahmin etmesi zor çünkü daha önce bu pist diziliminde hiç yarışmadık.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Kevin Magnussen , Pietro Fittipaldi , Romain Grosjean
Takımlar Haas F1 Team
Editör Memet Kağan Bilgili

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