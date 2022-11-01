Grosjean, FIA'nın tutarsızlıklarını eleştirdi

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Yeni yarış direktörleri Eduardo Freitas ve Niels Wittich'in göreve başladığı 2022 sezonu, uygulamaya konan bazı kuralların mantıksızlığı, tutarsız cezalar ve gereksiz görülen tartışmalarla geçti.

Mantıksız kurallara en büyük örnek, özellikle Lewis Hamilton tarafından eleştirilen takı yasağıydı. Avustralya GP'sinde bir direktif yayınlayan Wittich, yarış esnasında hiçbir pilotun takı takamayacağını söylemiş, ancak çıkaramadığı bir burun piercingine sahip olan Hamilton bu kurala karşı çıkmıştı.

Tutarsız cezalar konusunda ise geçen hafta yaşanan Fernando Alonso-Lance Stroll kazasının ardından yaşananları örnek gösterebiliriz.

İki yıl önce Haas koltuğunu kaybeden ve kariyerine IndyCar'da devam eden Romain Grosjean da F1'in popülerleştiği bugünlerde FIA'nın tutarsızlıklarının artışa geçmesinden şikayetçi.

Sky Sports'un Any Driven Monday programında konuşan Grosjean,"Bu yıl pist dışında konuşulan bazı şeyler, bilmiyorum, biraz çocukçaydı ve tartışma konusu olmasına pek gerek yoktu."

"Formula 1 popülerliğinin zirvesinde, yarışlar harika ve taraftarların katılımı inanılmaz. Burada bir sorun yok. Sadece bazı kurallar pek de harika değil, örneğin takı kuralı. Eğer alyansım olmadan araç sürmek zorunda kalsaydım rahat hissedemezdim, çünkü o benim bir parçam ve bundan hoşlanıyorum."

"Formula 1'de çok fazla kural olması bazen kötü örnekler teşkil ediyor. Örneğin en son Alonso vakası. Yarışta hiçbir yaptırım uygulamadılar, yarıştan sonra ise aracın güvenli olmadığına karar verdiler. Eğer araç güvenli değilse, çok daha önce durdurulmalıydı."

"Sonra daha da fazla kural çıktı ve Alpine bu sayede pozisyonunu geri alabildi. Bu da aynı şekilde işleri karmaşıklaştırdı."

"Bütçe sınırı da aynı şekilde, sanırım Red Bull bütçesini 2 milyon aştığı için cezalandırılan tek şirket. Bu çok büyük bir miktar değil."

"Diyelim ki bütçeyi 10 ya da 20 milyon aştılar. Ne yapardınız? 10 ya da 11 ay sonra şampiyonluklarını ellerinden alır mıydınız? Bu biraz karmaşık bir durum ve bazı şeylerin düzenlenmesi gerekiyor."

"Ancak bütçe sınırı muhtemelen son 20 yılda Formula 1'e gelen en iyi şeylerden biri. Yarışlar harika, Amerika'daki coşku çok büyük. Herkes Formula 1 hakkında konuşuyor. Yani burada sörf yapmak için gerçekten iyi bir dalga var."