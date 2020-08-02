Grosjean Ferrari'yi suçlamıyor: "Onlar olmasaydı şu an yarışıyor olmazdık"

Bir kez daha Ferrari motorlu altı araçtan dördü sıralama turlarının ilk bölümünde elendi ve sadece Ferrari fabrika takımı sürücüleri son bölüme kaldı.

Haas pilotları bu yıl genellikle sıralama turlarında Williams ve Alfa Romeo ile çekişiyor.

İlk bölümü 19. sırada tamamlayan Romain Grosjean, Ferrari motorundaki bariz yavaşlığa rağmen İtalyan ekibi suçlamıyor.

Fransız pilot, "Açıkçası, evet, Ferrari motoru geçen yılki kadar güçlü değil. Ama Ferrari motor kullanıyoruz, vites kutumuz Ferrari ve Ferrari'nin süspansiyonlarını kullanıyoruz."

"Bu yüzden onlar olmasaydı şimdi Formula 1'de yarışamazdık. Yani bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Neyi değiştirebileceğimize ve geri kalanıyla nasıl mücadele edebileceğimize odaklanıyoruz." dedi.

Haas, şimdiye kadar güncelleme getirmedi ve bu yıl herhangi bir güncellemeye de sahip olmayacak.

Grosjean bununla ilgili de, "Sanırım Formula 1'de alışkın olduğunuz şey bu değil. Bilirsiniz, her zaman yeni parçalar getiriliyor ve aslında yeni parçalardan hangilerinin iyi ve hangilerinin kötü olduğunu anlamaya çalışmaktan büyük keyif aldım. Ama kararı anlıyorum. Elimizde olan bu. Bu yüzden saatlerce konuşsak bile sonuç değişmeyecek. Elimizdeki araç bu ve herhangi bir güncelleme olmayacak. Bu yüzden kilit nokta araçtaki her şeyi optimize etmek." dedi.

Oleg Karpov