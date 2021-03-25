Grosjean: "Ferrari'nin yerinde olsam Ricciardo'yu alırdım"

Daniel Ricciardo'nun adı uzun süredir Ferrari ile anılıyordu ancak İtalyan ekip, geçen yıl Sebastian Vettel'le yollarını ayırma kararı almasına rağmen Avustralyalı sürücüyü tercih etmedi ve bunun yerine Carlos Sainz'la anlaştı.

Ricciardo, 2021 sezonunda McLaren için yarışacak ve en az üç yıllık süreçte burada devam etmesi bekleniyor. Ricciardo, özellikle eğlenceli yapısıyla ve yarış yetenekleriyle ön plana çıkıyor. Ayrıca taraftarlar tarafından da seviliyor.

Grosjean, Ferrari'nin neden Ricciardo yerine Sainz'ı tercih ettiğini merak ediyor.

Corriere della Sera'ya konuşan Fransız pilot şöyle dedi: "Ferrari'de olsaydım Daniel Ricciardo'yu alırdım."

"Her ne kadar McLaren'da çok başarılı olduğu söylense bile Carlos'u tercih etmeleri beni şaşırttı."

Grosjean, bu yıl Mercedes'in yine önde olacağını dile getirdi.

"Mercedes testlerde beklenmedik sorunlar yaşadı, Hamilton'ı hiç böyle 3-4 kez spin atarken görmemiştim. Ama her şeyi çözebilirler ve bence Bahreyn'de kazanacaklar."

"Red Bull güçlü olsa bile Mercedes yine de önde olacak. Bana göre bu iki takımdan sonra McLaren, Aston Martin ve AlphaTauri geliyor. Sonrasında eşit seviyedeki Ferrari ve Alpine geliyor. Kapanış için ise sırasıyla Alfa, Williams ve Haas diyebilirim."

Grosjean, geçen yıl Haas'ta yarışırken güç ünitesinin işlerini çok zorlaştırdığını dile getirdi

"Sıralama turlarında motor çok yavaştı ve yarışta bu durum biraz daha iyiydi, ancak yine de geçiş yapamıyordunuz."

"2019'da Ferrari o kadar iyi bir üniteye sahipti ki Mercedes ve Honda'yı gelişmeye itmişti."