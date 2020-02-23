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Formula 1 / Son dakika

Grosjean, F1’in bir spor olduğundan emin değil

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Grosjean, F1’in bir spor olduğundan emin değil
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
23 Şub 2020 12:17

Haas sürücüsü Romain Grosjean, Formula 1’in bir spor olduğundan o kadar emin olmadığını söyledi ve araçlar arasındaki rekabet farklılığını Roger Federer’in bir ping-pong raketiyle mücadele etmesine benzetti.

Son 11 yıllık dönemde çıktığı 164 yarışta 10 podyum elde eden ve 7 yarışta lider giden Grosjean, 2012 ve 2013’te galibiyetler almaya çok yaklaşmıştı.

Ancak 2016’da katıldığı Haas’ın, yeni bir takım olmasına rağmen elde ettiği sonuçlar iyi gözükse de hiç galibiyet savaşı veremedi.

2020 sezonu öncesinde konuşan 33 yaşındaki sürücü, galibiyet alamadan emekli olacağını kabullenip kabullenmediği sorulduğunda, “Bu şekilde olabilir. Yani, 10 kez podyuma çıktığım için zaten şanslıydım. Ancak iki kez (2012 Avrupa GP, 2013 Almanya GP) kazanmam gerekiyordu ve işler yolunda gitmedi.”

“Formula 1’e bir spor diyoruz, bu bir spor mu? Pek emin değilim. Bu bir gösteri, ancak bir sporun adil olması gerekir ve Formula 1 adil değil.”

“Bir Formula 1 aracını kullanmak çokça fiziksel güç istiyor, çok zorlu ve herkesin çokça çaba harcaması gerekiyor. Ancak bu, Roger Federer’den Roland Garros’ta ping-pong raketiyle oynamasını istemek gibi. Hiçbir şansı olmayacaktır.”

“Ve aynı raketlerle oynamasalardı ya da kortun bir tarafı diğerinden daha geniş olsaydı tenise bir spor der miydiniz?”

“Demek istediğim, Daniel Ricciardo’ya bakın. Sadece Renault’da yarıştığı döneme bakarsanız, podyuma çıkamadı. Ancak Red Bull’la yarışlar kazandı, harika bir sürücü ve birçok kez podyuma çıktı. Bu sadece ellerinizin arasında neyin olduğuna bağlı.” ifadelerini kullandı.

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Grand Prix Sürücüleri Derneği direktörü Grosjean, takımları birbirlerine yaklaştırmayı amaçlayan 2021 kurallarının oluşturulması sürecinde F1 sürücülerini sürekli olarak temsil etti.

Grosjean’ın 2021 için kontratı bulunmuyor, ancak Fransız sürücü buna rağmen kural değişikliklerinden sonra kupalarına yenilerini ekleme umudundan vazgeçmediğini işaret etti.

“Evet, galibiyet kazanamayabilirim. Ancak gelecekte bazı fırsatlar elde edebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Açıkçası sene sonunda kontratı biten birçok sürücü var, bazıları emekli de olabilir.”

“Emekli olma kararının benim için oldukça hızlı olacağını düşünüyorum. Eğer yarım sezon sonunda artık çok tutkulu olmadığımı görürsem, dünyayı dolaşmayı ve ailemden uzak kalmayı istemeyeceğim. Sonrasında emekli olabilirim ve başka yerlere gidebilirim.”

“Bu, diğer sürücüler için de geçerli olabilir, fırsatlar olabilir, asla bilemezsiniz.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Romain Grosjean Şimdi al
Takımlar Haas F1 Team
Editör Valentin Khorounzhiy

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