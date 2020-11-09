Grosjean F1 telsiz konuşmalarının yayınlanmasından hoşnut değil

Max Verstappen ve Lando Norris’in ikisi de Portimao’daki Portekiz GP’si hafta sonunda Lance Stroll hakkında takım radyosu üstünden yaptıkları konuşmalar sebebiyle eleştiriye maruz kaldı.

Norris yarış içinde kazası sonrasında hakaret ettiği Stroll’den özür dilerken Verstappen Moğolistan Hükûmetinin kınamasını da alan saldırgan sözleri kullanmasının “doğru olmadığını” söyledi.

Araçla ve pit duvarı arasındaki tüm telsiz konuşmaları Formula 1’in yayın hizmeti F1 TV tarafından yayınlanıyor ve bir çok kez de TV kanalları ve yarıştan sonra sosyal medyada da karşımıza çıkıyor.

Motorsport.com tarafından açık telsiz yayınlarının pilotların aklındakileri söylemesini zorlaştırıp zorlaştırmadığı sorulduğunda Grosjean tüm konuşmaların yayınlanıp yayınlanmaması gerektiğini sorguladı.

Grosjean, “İlk olarak, neden yayınlanıyor ki? Kokpit ve takımınızla telsiz konuşmalarınız sizin kendi çevreniz ve ben görüşmelerimizin yayınlanmasından hoşnut değilim.”

“Futbol sahasında neler yaşandığını yayınladığınızı düşününün. Bence daha eğlenceli ve renkli olur.”

“Her zaman aklınızdakileri söyleyemiyorsunuz. İnsanlara karşı saygılı olmanız gerekiyor. Bu konuda mükemmel değiliz, ben de değilim. Mükemmellikten hayli uzağım.”

“Ama aynı zamanda bu araçları saatte 330 km hızlarla, limitleri zorlayarak ve riskin farkında olarak sürdüğümüzü de anlamalısınız.”

“Her şeyin kolay göründüğü bir şekilde; dışarıda, koltuğumda otururken, elimde güzel bir kadeh kırmızı şarabımla yorum yapmıyorum ki.” dedi.

Norris aynı zamanda Lewis Hamilton’un Portekiz’deki 92. galibiyeti hakkında, sadece 2 aracı geçmesi gerektiği minvalindeki sözlerinden dolayı da özür diledi.

Bu durum Formula 1 pilotlarının yorum yapmada özgürlüğü olup olmadığı konusunda sorular sorulmasına yol açarken Grosjean, dürüst olması gerekirse bunun mümkün olamayacağını söyledi.

Grosjean, “Tamamen şeffaf ve normal hayatımda olduğum gibi direkt bir insan olmayı çok isterdim.”

“Ama yaşadığımız dünyada ne söylediğimiz ve nasıl söylediğimiz konusunda her zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Galiba bugünlerde toplum böyle işliyor.” dedi.

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