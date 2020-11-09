Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
31 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Grosjean F1 telsiz konuşmalarının yayınlanmasından hoşnut değil

paylaşım
yorumlar
Grosjean F1 telsiz konuşmalarının yayınlanmasından hoşnut değil
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Oleg Karpov
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

İki pilotun konuşmalarından sonra çıkan olaylar dolayısıyla Romain Grosjean, Formula 1’de telsiz üstünden yaptıkları tüm konuşmaların yayınlanabilir olmasından hoşun olmadığını belirtti.

Max Verstappen ve Lando Norris’in ikisi de Portimao’daki Portekiz GP’si hafta sonunda Lance Stroll hakkında takım radyosu üstünden yaptıkları konuşmalar sebebiyle eleştiriye maruz kaldı.

Norris yarış içinde kazası sonrasında hakaret ettiği Stroll’den özür dilerken Verstappen Moğolistan Hükûmetinin kınamasını da alan saldırgan sözleri kullanmasının “doğru olmadığını” söyledi.

Araçla ve pit duvarı arasındaki tüm telsiz konuşmaları Formula 1’in yayın hizmeti F1 TV tarafından yayınlanıyor ve bir çok kez de TV kanalları ve yarıştan sonra sosyal medyada da karşımıza çıkıyor.

Motorsport.com tarafından açık telsiz yayınlarının pilotların aklındakileri söylemesini zorlaştırıp zorlaştırmadığı sorulduğunda Grosjean tüm konuşmaların yayınlanıp yayınlanmaması gerektiğini sorguladı.

Grosjean, “İlk olarak, neden yayınlanıyor ki? Kokpit ve takımınızla telsiz konuşmalarınız sizin kendi çevreniz ve ben görüşmelerimizin yayınlanmasından hoşnut değilim.”

“Futbol sahasında neler yaşandığını yayınladığınızı düşününün. Bence daha eğlenceli ve renkli olur.”

“Her zaman aklınızdakileri söyleyemiyorsunuz. İnsanlara karşı saygılı olmanız gerekiyor. Bu konuda mükemmel değiliz, ben de değilim. Mükemmellikten hayli uzağım.”

“Ama aynı zamanda bu araçları saatte 330 km hızlarla, limitleri zorlayarak ve riskin farkında olarak sürdüğümüzü de anlamalısınız.”

“Her şeyin kolay göründüğü bir şekilde; dışarıda, koltuğumda otururken, elimde güzel bir kadeh kırmızı şarabımla yorum yapmıyorum ki.” dedi.

İlgili İçerik:

Norris aynı zamanda Lewis Hamilton’un Portekiz’deki 92. galibiyeti hakkında, sadece 2 aracı geçmesi gerektiği minvalindeki sözlerinden dolayı da özür diledi.

Bu durum Formula 1 pilotlarının yorum yapmada özgürlüğü olup olmadığı konusunda sorular sorulmasına yol açarken Grosjean, dürüst olması gerekirse bunun mümkün olamayacağını söyledi.

Grosjean, “Tamamen şeffaf ve normal hayatımda olduğum gibi direkt bir insan olmayı çok isterdim.”

“Ama yaşadığımız dünyada ne söylediğimiz ve nasıl söylediğimiz konusunda her zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Galiba bugünlerde toplum böyle işliyor.” dedi.

Alakalı video

Formula 1'de İstiklal Marşımızı Murat Karahan Seslendirecek

Önceki haber

Formula 1'de İstiklal Marşımızı Murat Karahan Seslendirecek

Sonraki haber

Hamilton: "Babam Mercedes'e gitmeme sıcak bakmıyordu"

Hamilton: "Babam Mercedes'e gitmeme sıcak bakmıyordu"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Romain Grosjean
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

Grosjean F1 telsiz konuşmalarının yayınlanmasından hoşnut değil
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean F1 telsiz konuşmalarının yayınlanmasından hoşnut değil

Schumacher: "F1 için hazırım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "F1 için hazırım"

Formula 1'de İstiklal Marşımızı Murat Karahan Seslendirecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1'de İstiklal Marşımızı Murat Karahan Seslendirecek

Button: "Bu Hamilton benim tanıdığım pilot değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Bu Hamilton benim tanıdığım pilot değil"

Verstappen: "Gelecek sene başka bir zor sene olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Gelecek sene başka bir zor sene olacak"

Coulthard: "Vettel'in dönemi bitti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Coulthard: "Vettel'in dönemi bitti"

Yamaha: "Van der Mark BMW'ye katılarak yanlış karar verdi"
World Superbike World Superbike / Son dakika

Yamaha: "Van der Mark BMW'ye katılarak yanlış karar verdi"

Son Haberler

Hamilton: "Babam Mercedes'e gitmeme sıcak bakmıyordu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Babam Mercedes'e gitmeme sıcak bakmıyordu"

Grosjean F1 telsiz konuşmalarının yayınlanmasından hoşnut değil
F1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean F1 telsiz konuşmalarının yayınlanmasından hoşnut değil

Formula 1'de İstiklal Marşımızı Murat Karahan Seslendirecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1'de İstiklal Marşımızı Murat Karahan Seslendirecek

Verstappen: "Gelecek sene başka bir zor sene olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Gelecek sene başka bir zor sene olacak"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

2
Formula 1

Grosjean F1 telsiz konuşmalarının yayınlanmasından hoşnut değil

1s
3
Formula 1

Schumacher: "F1 için hazırım"

4
Formula 1

Formula 1'de İstiklal Marşımızı Murat Karahan Seslendirecek

2s
5
Formula 1

Button: "Bu Hamilton benim tanıdığım pilot değil"

Son Haberler

Hamilton: "Babam Mercedes'e gitmeme sıcak bakmıyordu"
F1

Hamilton: "Babam Mercedes'e gitmeme sıcak bakmıyordu"

Grosjean F1 telsiz konuşmalarının yayınlanmasından hoşnut değil
F1

Grosjean F1 telsiz konuşmalarının yayınlanmasından hoşnut değil

Formula 1'de İstiklal Marşımızı Murat Karahan Seslendirecek
F1

Formula 1'de İstiklal Marşımızı Murat Karahan Seslendirecek

Verstappen: "Gelecek sene başka bir zor sene olacak"
F1

Verstappen: "Gelecek sene başka bir zor sene olacak"

Schumacher: "F1 için hazırım"
F1

Schumacher: "F1 için hazırım"

Son Videolar

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler 06:56
Formula 1

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar 05:33
Formula 1

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP 19:08
Formula 1

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.