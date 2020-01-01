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Formula 1 / Son dakika

Grosjean, F1 araçlarının karmaşıklığından rahatsız değil

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Grosjean, F1 araçlarının karmaşıklığından rahatsız değil
Ekleyen:
, Editör
1 Oca 2020 13:23

Romain Grosjean, araçların çok karmaşık olduğu yorumlarına ve bu yıl yaşadıkları zorluklara rağmen, motor sporlarının zirvesinde böyle bir şeyin yaşanmasının normal olduğunu dile getirdi.

Haas, bu yıl Formula 1'deki dördüncü yılını geçirdi ancak sezon pek de beklediği gibi gitmedi.

Sezonun büyük kısmında puan alamayan Amerikalı ekip, araçta yaşanan sorunları anlamakta zorlandı.

2016'dan beri Haas için yarışan Romain Grosjean, araçların çok karmaşık olduğunu kabul etmesine rağmen, bunun Formula 1'e zarar vermediğini söyledi.

"Formula 1, motor sporlarının zirvesi. Ne yaparsanız yapın zirveye çıkmaya çalıştığınızda, durum her zaman karmaşık olur. Tenis ya da herhangi bir spor veya işte de durum karmaşıktır."

"Eğer bunu yaparsak, sevdiğimiz için ve arkamızda bunu yapmamızı isteyen insanlar olduğu için yaparız. Yani karmaşık kalmalı, tam da bu şekilde olmalı."

"Bu, gezegendeki en karmaşık araç ama aynı zamanda gezegendeki en hızlı araç. Evet, bazen çok ileri gidiyor ama güzelliği de orada."

Grosjean, 2021 kuralları konusunda büyük takımlarla küçük takımlar arasında anlaşmazlıklar olduğunu ancak bunun her zaman var olacağını söyledi.

"Formula 1 harika mı? Hayır. Orta grup harika mı? Evet. Bundan dersler çıkarabilir miyiz? Bence evet."

"2021 kuralları yeterli mi? Orta grup takımlarına göre hayır, büyük takımlar için evet. Her zaman büyük ile küçük takımlar arasında savaş olacak."

"Ama bence Liberty bir şeyler deniyor ve gelecekte iyi mücadelelere sahip olacağımızı umuyorum."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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