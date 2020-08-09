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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "En iyi turlarımdan biriydi"

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Grosjean: "En iyi turlarımdan biriydi"
Ekleyen:
, Editör
9 Ağu 2020 08:52

Haas F1 pilotu Romain Grosjean, sıralama turlarında Haas'la en iyi turlarından birisini attığını söyledi.

Haas F1 pilotu Romain Grosjean, sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başardı ve 14. oldu.

Grosjean, "Orta lastikle, bir McLaren'ın ve yumuşak lastik kullanan bir Ferrari'nin 0.2 saniye ardındaydım. Sanırım araçla iyi bir iş çıkardık. İlk seans gerçekten çok iyiydi ve iyi bir yönde çalışmaya devam ettik. Ön tarafta ihtiyacım olan hissi yakaladım ve araçta kendimi rahat hissediyordum. Başlangıçta durum böyle değildi ama durumu geliştirmeyi başardık. Gerçekten zorlayabileceğimi hissettim ve keyif aldım"

"Çok sağlam olmayan aero özellikler ve bazı karakteristik sorunlar nedeniyle istediğim gibi zorlayamıyorum, ama maalesef size daha fazlasını söyleyemem. Yine de bugün tüm bunların üstesinden geldim ve iyi hissediyorum."

"Ben viraj girişinde elimden geldiğinde zorlamayı seviyorum ve geç fren yaparak hızımı taşıyorum. Benim sürüş tarzım hep bu oldu. Açıkçası Haas ile geride kalan beş yılda bunu yapmak çok zor çünkü araca gerçekten uyum sağladığı bir özellikle değil. Antrenmanlarda kendinizi kontrol etmeniz kolay ama sıralama turlarında %100'ünüzü ortaya koymanız gerekiyorsa, durum değişiyor." d

"Son zamanlardaki en iyi turlarımdan birisiydi. İyi bir turdu. Sanırım 2018 Singapur iyiydi, Bahreyn 2016 da çok güzeldi. Bunlar hatırladığım en iyi turlar."

"Sanırım geçen haftaya kıyasla rüzgarlı şartlar ve pist koşulları nedeniyle herkes bir saniye kaybetti ama biz 0.1 saniye kaybettik. Geçen hafta iyi bir sıralama turları geçirmedim. Bu kez iyi yönde çalışmaya devam ettik ve sanırım daha yumuşak lastiklerde doğru sıcaklığı yakalamak bize yardımcı oldu." dedi.

Grosjean, özellikle yeni parçalar hazırlamadıkları düşünüldüğünde, sonucun tatmin edici olduğunu söyledi.

“İkinci seansa kaldığımız için herkes mutlu. Tabii ki sıralama turlarındaki hedefimiz bu. Yeni parça hazırlamıyoruz, bu yüzden sadece sahip olduğumuz aracı daha verimli çalıştırmamız gerekiyor. Aracım hakkında konuşursak, geçen hafta sonundan bu yana ondan en iyi şekilde faydalanmayı başardık. Geliştiğimizi hissedebiliyorum. Sürüş zaten çok daha rahat. Elbette bu beni mutlu ediyor ama önümüzde daha çok iş var."

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Editör Kemal Şengül

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