Grosjean: "'Ego kavgası' Alpine'de sorun yaratabilir"

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Pierre Gasly, Fernando Alonso'nun Aston Martin'de Sebastian Vettel'in eski yerini almak üzere ayrılmasıyla 2023 sezonu için AlphaTauri'den Alpine'e geçiş yaptı. Ancak Fransız pilotun bu hamlesi yeni takım arkadaşıyla nasıl geçineceği sorularını da beraberinde getirdi.

Gasly ve Esteban Ocon Fransa'nın aynı bölgesinde büyüdüler ve küçük yaşlardan itibaren birbirlerine karşı yarıştılar. Gençlik yıllarında arkadaş olmalarına rağmen, zamanla ilişkilerinin bozulduğu söyleniyordu.

Her ikisinin de farklı takımlarla Formula 1'de yer almasıyla bu kopuk ilişki şimdiye kadar test edilmedi ancak şimdi aynı çatı altında oldukları için eski gerginlikler bir kez daha su yüzüne çıkabilir.

Bir başka Fransız olan Grosjean, Alpine'i sezon ilerledikçe bir 'ego savaşı' ile uğraşmak zorunda kalabilecekleri konusunda uyardı.

Grosjean YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Size yalan söylemeyeceğim, işler kötüye gidebilir."

"Eğer her iki pilot da 'Fransız takımının işini yapan' Fransız pilot olmak isterse, işler kötüye gidebilir. Ama iyiye de gidebilir."

“Onlar gençken çok iyi arkadaş olmayan iki pilot, ama çok olgunlaştılar. İkisi de yarış kazanmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor." dedi.

Romain Grosjean Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

'Kavgalı' takım arkadaşlarına sahip olmak Alpine için yeni bir sorun değil; Ocon ve Alonso'nun ilişkisi İspanyol pilot takımdan ayrılmadan önce bozulmuştu.

İkili, takım emirlerine uymayıp Brezilya'da birbirlerine çarptıktan sonra başka bir pilotla 'değiştirilebilecekleri' konusunda uyarıldılar.

Grosjean hem takım patronu Otmar Szafnauer'e hem de CEO Laurent Rossi'ye 2023'te pilotlarına 'göz kulak olmaları' gerektiğini söyledi.

Grosjean, “Alpine ikisi arasındaki ilişkiye dikkat etmek zorunda kalacak. Tek Fransız takımında griddeki en iyi Fransız pilot olmak için bir ego savaşı başlarsa işler kötüye gidebilir." diye ekledi.

Bir Fransız olarak Grosjean, haklı çıkmamayı umuyor ve hem pilotların hem de takımın başarılı olduğunu görmek istediğini söylüyor.

Grosjean, “Her ikisinin de Formula 1 zaferi var. Eğer birbirlerine uyum sağlar ve birlikte iyi çalışırlarsa, Alpine gibi bir marka için çok güzel ve eğlenceli bir başarı hikayesi olabilir. Bu benim dileklerimden biri." dedi.