Grosjean: "Eğer kazanabileceğim bir takımdan teklif alırsam, F1'e dönebilirim"
2020 sonunda Formula 1'den ayrılan Romain Grosjean, ilginç bir teklif alması halinde şampiyonaya geri dönebileceğini söylüyor.
Romain Grosjean, Formula 1 kariyeri boyunca 179 Grand Prix'ye katıldı ve bu süreçte 10 kez podyuma çıkarken, en iyi şampiyona sonucu 2013'teki yedinciliğiydi.
Grosjean, 2016 yılında Haas projesine katıldı ve 2020 sonunda emekli olana kadar burada yer almaya devam etti.
36 yaşındaki Fransız pilot, şimdilerde IndyCar'da yarışıyor ve Formula 1'e dönen isimler göz önüne alındığında, kendisinin de aynı şeyi yapıp yapamayacağı merak konusu.
Grosjean, GQ ile yaptığı son röportajda, olası dönüş ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Grosjean, "Hayatta bir şey öğrendim; Asla asla dememelisiniz."
"Eşime asla Amerika'da yaşamayacağımı, Amerikan serilerinde yarışmayacağımı ve Indy 500'e katılmayacağımı söylemiştim. Şimdi hepsini yapmış durumdayım!"
Romain Grosjean, Andretti Autosport Honda
Fotoğraf: Jake Galstad / Motorsport Images
"Geleceğin ne getireceğini asla bilemezsiniz. Şu anda IndyCar'da olmayı ve Lamborghini ile dayanıklılık yarışlarında yer almayı seviyorum. Kendim için doğru dengeyi buldum."
"Fakat Formula 1, motor sporlarının zirvesi olmaya devam ediyor. Eğer orada kazanabilecek bir takımdan teklif alırsam 'evet' derim."
Formula 1'de yarışma hakkını elde etmesi halinde Michael Andretti'nin takımıyla çalışmak isteyip istemeyeceği sorulan Grosjean, "Haas'ın bir zamanlar yapmak zorunda kaldığı gibi, onların da yapacak çok işi var."
"Şu anda Formula 1'deki Andretti ile IndyCar arasında seçim yapmam gerekseydi, IndyCar'ı seçeceğimi söyleyebilirim."
"Yine de geleceğin sizin için ne getireceğini asla bilemezsiniz. Konu ayrıntılara geldiğinde işler değişebilir." cevabını verdi.
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