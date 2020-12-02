Grosjean: "Dönüşüm tamamen sol elimin durumuna bağlı"

Çarşamba günü Bahreyn'deki hastaneden çıkan Grosjean, önümüzdeki birkaç gün boyunca konsantrasyonunun, aldığı hasarı tedavi etmek ve ellerinde olan yanıklardan kurtulmak üzerinde olacağını söyledi.

Ancak Fransız pilot, sezonun son yarışında yarışma ihtimalinin tamamıyla sol elinin durumuna bağlı olduğunu söyledi.

Fransız basınına konuşan Grosjean şunları söyledi: "Eğer gelecek hafta sol elim çalışmazsa ve yapmam gereken her şeyi yapamazsam risk almayacağım ve sürüş yapmayacağım. Ancak olabildiğince dinleniyorum ve elimin iyileşmesi için doktorun önerilerini takip ediyorum."

"Öncelikle olan şişliğin azalması lazım, çünkü an itibariyle elim çok şişti. Kaza sırasında baş parmağımın ligamentinde bir sorun olmuş olabilir."

Grosjean, vücudunun sol kısmının tamamının, bariyerler ile olan kazanın etkisinden dolayı zarar gördüğünü söyledi.

Fransız pilotun açıklamaları şu şekilde: "Vücudumun sol tarafını çarptım. Sol ayak bileğim burkulmuştu, sol dizimi vurdum ve kalçamın sol tarafında, sol omzumda ve sol dirseğimde morluklar var."

"Sanırım sol baş parmağımı da boş geçmedim. Hem bu elimi oldukça fazla yaktım, hem de baş parmağım biraz burkuldu."

"Parmağımı oynatmak için gereken güce sahibim ve oynatabiliyorum da. Elimi yumruk yapabiliyorum. Ancak daha serçe parmağıma dokunamıyorum. Normalde bunu yapabilirdim, ancak şu an yapamıyorum çünkü çok büyük bir yanık var ve bu sebeple elimde bandajlar var."

Aynı zamanda Grosjean, araçtan çıkmaya çalıştığı sırada sol bileğini burktu, bu sırada ise ayakkabısının fren pedalı arkasında sıkıştığı ve araçtan kurtulmaya çalıştığı sırada yerinden çıktığı tahmin ediliyor.

"Çok da büyük bir şey yok. Sadece üzerine buz uyguluyoruz. İki günde bile oldukça hızlı bir şekilde iyileşti, bu yüzden gelecek haftaya kadar eminim ki iyileşecek. Sol bacağım beni endişelendirmiyor. Asıl endişelendirici olan sol elim. Yaşamam gereken birkaç yılım var, ortalığı dağıtmamalıyım!"

A fire marshal extinguishes the flames on the car of Romain Grosjean, Haas VF-20 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images The remains of the car of Romain Grosjean, Haas VF-20 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Grosjean aynı zamanda hastaneden ayrılır ayrılmaz eşini aradığını ve kendisine, direkt olarak eve dönmek yerine Abu Dhabi'ye gideceğini söylediğini anlattı.

"Öğleden hemen önce acısız bir şekilde sol ayağımın üzerinde yürüyebildim. Doğru yöne atılmış küçük bir adım daha. Sol elim ise o kadar iyi değil. Acısıyla idare ediyorum - sadece parasetamol alıyorum, daha fazlasını değil."

"İlk telefonum Marion'a (Jolles, eşi) oldu. Bana, hâlâ babam ve çocuklarla beraber olduğunu söyledi ve ben de onlara 'Abu Dhabi'ye gidiyorum. Sizin için üzgünüm, ama benim ihtiyacım var.' dedim."

"Araca yeniden oturup oturamayacağımı görmek istiyorum, ne hissettiğimi, nasıl gideceğini ve yeniden bunu yapıp yapamayacağımı görmek istiyorum."