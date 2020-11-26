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Formula 1 / Son dakika

Grosjean, diğer takımlarda Haas'tan daha iyi yönetildiğini düşünüyor

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Grosjean, diğer takımlarda Haas'tan daha iyi yönetildiğini düşünüyor
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Romain Grosjean, Günther Steiner kendisi için “yönetmesi zor” sözlerini kullandıktan sonra Haas yönetiminin kendisini önceki Formula 1 patronları kadar iyi yönetemediğini söyledi.

2016’da Formula 1’e girdiklerinden beri Haas takımıyla yarışan Romain Grosjean 2020 sezonunun sonunda takımdan ayrılıyor, öncesindeyse Lotus ve diğer Renault takımları için yarışmıştı.

Bu hafta sonunun Bahreyn Grand Prix’si öncesinde konuşan Haas takım patronu Steiner, Fransız pilotun “yönetmesi zor” olduğunu fakat onun haricinde “takıma iyi bir katkı olduğunu” söylerken durumu “bazı zamanlarda ‘Romain’e dönüşerek çok zor olabiliyor” sözleriyle açıkladı.

Steiner ekledi: “Fakat kendisini doğru günde, doğru zamanda yakaladığımızda takıma büyük bir katkısı oluyor. 2016’dan beri takım için yaptıkları adına da kendisine teşekkür etmeliyiz.”

Autosport/Motorsport.com tarafından Steiner’in yorumlarına tepkisi sorulduğunda Grosjean: “Çok detaya girmek istemiyorum” dedi.

Grosjean sözlerine devam etti: “Bence takıma fazlasıyla katkıda bulundum ve evet, bazı anlarım oldu; hatalar yaptım - ama kim yapmıyor ki?”

“Ve zayıf bir aracınız olduğunda iyi herhangi bir sonuç alabilmek için %105’inizi vermeniz gerekiyor, böyle seviyelerde sürdüğünüzde ise hata yapma ihtimaliniz çok yüksek oluyor.”

“Lider bir aracınız olduğunda ise %99.8’inizle yarıştığınızda daha istikrarlı olmuş oluyorsunuz. İki durumu da deneyimlediğim için söyleyebiliyorum.”

“Yönetmesi zor biri miyim? Bilmiyorum. Fakat geçmişte beni çok iyi yöneten insanlar oldu, o yüzden yapılabilir duruyor.”

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Şu anda 3 puanla 2020 takımlar şampiyonasında 9. sırayı alan Haas, F1’deki en kötü sezonunu tamamlayacak gibi görünüyor.

2019’u da aynı sırada bitiren Haas, 25 puan daha fazla kazanmıştı.

Benzer durumdaki Grosjean da 2019’da aldığı sırayla benzer şekilde 18. Sırada duruyor fakat geçtiğimiz sezon aynı sırayı alırken 6 puan daha fazla elde etmişti. Lakin Fransız pilota göre kendisinin sezonu şu ana kadar, “gayet iyi” geçmiş.

Grosjean: “Islak zeminde tam anlamıyla kaybolduğum Türkiye haricinde.”

“Genel olarak yapabileceğim her fırsatta aracın maksimumunu çıkardım - Almanya iyi bir örnek; Monza’daki yarış da gayet iyi geçti, aynı şekilde Mugello da.”

“Yani evet, sezonumdan memnunum. Sezonun ne kadar iyi geçtiğini söylemek elimizdeki araç sebebiyle zor – ama bence gayet iyi bir sezondu.”

Autosport/Motorsport.com tarafından şu ana kadarki sezonunu değerlendirmesi istendiğinde Grosjean’ın takım arkadaşı Kevin Magnussen: “Gayet memnunum, fakat her zaman gelişme gösterilecek alanlar mevcut.”

“Kötü bir sezon geçirdiğimi söyleyemem - geriye dönüp baktığınızda her zaman daha iyi yapabileceğiniz şeyler bulabileceğinizi düşünüyorum, ama bence fena değildi.“

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Romain Grosjean
Takımlar Haas F1 Team
Editör Alex Kalinauckas

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