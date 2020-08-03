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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: “Defansif sürüşümden pişmanlık duymuyorum”

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Grosjean: “Defansif sürüşümden pişmanlık duymuyorum”
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Çeviren: Cem Özel, Editör
3 Ağu 2020 14:31

Romain Grosjean, siyah-beyaz uyarı bayrağı gösterildiği ve resmi bir uyarı aldığı aşırı defansif sürüşünden ötürü pişmanlık duymadığını söyledi.

Haas sürücüsü, Silverstone’daki yarışta yaptığı defansif hamleler sebebiyle Carlos Sainz ve Daniel Ricciardo’dan eleştiri almıştı.

Yaptığı hamlelerin sınırda olduğunu kabul eden Fransız sürücü, rakiplerine yeteri kadar boşluk bıraktığından emin olduğunu ve son yıllarda Max Verstappen’in yaptıklarından farklı bir şey yapmadığını söyledi.

Grosjean, geç hamleler konusunda belirli kurallar olmamasının, bu şekilde sürmesine izin verdiğini düşündüğünü belirtti.

Grosjean, “Birkaç sene önce, Max’in birkaç savunmasından sonra frenleme noktasında yön değiştiremeyeceğinize dair kurallar koymaya çalıştık. Ancak hiçbir kural koyulmadı.”

“Yani evet, bugün limitleri biraz zorladım, bir uyarı aldım ancak hiçbir şeyden pişman değilim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.”

“Her iki olayda da biraz geç hamle yaptım, ancak her ikisinde de yeteri kadar yer bıraktım.”

“Geç hamle yapamayacağımız konusunu netleştirmek istiyorlar, ki buna ben de katılıyorum, ancak bu konuda net kurallar yoktu ve Max Verstappen yarışırken bunu çok yaptı, bu yüzden ben niye yapmayayım diye düşündüm.”

“Bundan niye yararlanmayayım? Çünkü her yarışta altıncılık veya yedincilik için savaşmıyoruz ve savunmak için her şeyimi vermek zorundaydım.” dedi.

 

F1 yarış direktörü Michael Masi, herkesin neyin kabul edilebilir olduğunu bildiğinden emin olmak için gelecek yarışta bu konuyu sürücülerle tartışacağını söyledi.

Masi, “Bu, geçen sene sürücülerle yapılan geniş kapsamlı tartışmalardan sonra gündeme geldi.”

“Sürücülerin çoğunun istediği şeylerden biri, frenlemede yön değiştiren sürücülere sınırlamalar getirmekti.”

“Hakemler, Romain’a bunun ISC tarafına uygun olarak uyarı verdi. Ve ek olarak, bu konuyu sonraki sürücüler toplantısında tartışmaya karar verdik.”

“Ancak aslında bu, sürücülerin bu konuda kısıtlama yapmak istemesi sonucu ortaya çıktı. Çünkü bunun biraz daha sınırlı olması gereken bir şey olduğunu düşündüler.” dedi.

Grosjean, frenleme bölgelerinde savunma yaparken neye izin verildiği konusunda resmi bir açıklamanın iyi olacağını söyledi.

“Bu konuda bir netleştirme yapmak iyi olur, ancak ‘Bırakın yarışsınlar’ mentalitesini Formula 1’den uzaklaştırmak istemiyoruz. Çünkü savaşmak ve zorlamak istiyoruz.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Romain Grosjean Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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