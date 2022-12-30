Grosjean, 2023'te daha güçlü bir Ferrari bekliyor
Romain Grosjean, Ferrari'nin 2022 sezonuna inanmadığını belirtti ancak 2023'te büyük bir geri dönüş için onları destekledi.
Kâğıt üzerinde, uzun süre sonra ilk ikiye girmek ve galibiyetler almak hem Ferrari hem de Charles Leclerc'in 2022'de iyi bir yıl geçirdiğini gösterebilir ancak gerçeğe bakıldığında, kimse bundan tahmin olmuş değil.
İtalyan ekip, 2022'de şampiyonluğa ulaşmayı hedeflemişti fakat bunu başaramadı. Hal böyle olunca büyük hayal kırıklığı ortaya çıktı ve Mattia Binotto görevinden ayrıldı.
Şimdi Ferrari, Frederic Vasseur önderliğinde yeni bir döneme giriyor ve 2023 için hedef, 2022'de kazanamadıkları o şampiyonluğu kazanmak.
Eski F1 pilotu Grosjean, sözlerine 2022 sezonunu değerlendirerek başladı ve 2022'nin ilk üç yarışında aldıkları iki zaferin ardından Ferrari'nin şampiyon olamayacağını düşünmenin "çılgınlık" olacağını belirtti.
Motorsport Magazine podcast'ine verdiği demeçte Grosjean, "İlk üç yarıştan sonra Ferrari'nin Charles Leclerc ile şampiyon olacağını düşünmemek için deli olmak gerekirdi fakat neredeyse ikinciliği kaybediyordu."
"Sanırım Charles için hayal kırıklığı buradan kaynaklanıyor. Eğer George [Russell] şampiyonayı ikinci bitirseydi, bunun bir anlamı olurdu ama bir noktada şampiyonayı Max [Verstappen] karşısında 45 ya da 65 puan farkla önde götürdükten sonra geride kalmak acı veriyor."
"Yine de Ferrari'nin gelecek yıl güçlü olacağını düşünüyorum. Bence sıralama turlarında kesinlikle çok hızlı bir araçları vardı."
"Charles harika bir iş çıkarıyor, birkaç hata yaptı ama yakalamaya çalışan taraf olduğunuzda her zaman hata yaparsınız. Öndeyseniz ve her şey çok düzgünse, kovalayan taraf olmaktan daha kolaydır çünkü sizi geri düşürecek çok az şey vardı."
"Ben Charles'tan çok etkilendim. Şahsen Ferrari'nin bu yıldan dersler çıkaracağını ve gelecek yıl mücadelede yer alacağını düşünüyorum." dedi.
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