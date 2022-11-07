Grosjean da 2023 Haas koltuğu için Schumacher'e destek verdi

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Formula 1 dünyasının şu anda en çok tartıştığı konuların başında, Mick Schumacher'in gelecek yıl Haas'ta kalıp kalmayacağı geliyor.

Alman pilot, bu yılın ilk yarışısnda Kevin Magnussen'e geçildi ve buna hataları da eklnenince, koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Yeri için Haas, Nico Hulkenberg ile görüşüyor ancak niha ikarar henüz verilmedi ve gelecek hafta bu konuda resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Şu ana kadar konu hakkında konuşan pek çok isim Schumacher'in kendisini geliştirdiğini ve koltuğunu hak ettiğini söylüyor.

Böyle düşünenlerden biri de, 2020 yılı sonunda koltuğunu Schumacher'e kaybeden Romain Grosjean.

Eski Haas pilotuna göre Schumacher, Haas'ta bir yıl daha kalmayı hak ediyor.

Sky Sports'un Any Driven Monday programında konuşan Grosjean şunları söyledi: "Mick'in koltuğu hak ettiğini düşünüyorum."

"Bu sezona biraz yavaş başlamış olabilir fakat kesinlikle kendini geliştiriyor. Son zamanlarda iyi yarışlar çıkarıyor."

"Bu konuşmaların bir nedeni de 'Mick çok fazla araç parçalıyor ve takıma çok pahalıya mal oluyor' oldu."

"Ancak Mick'in, Ferrari motor tedarik anlaşmasında büyük bir indirim yaptığı için Haas'a geldiğini, 2020'nin sonunda hem Kevin hem de benim takımdan ayrılma nedenimizin takımın paraya ihtiyacı olması, dolayısıyla da takıma para getirecek iki sürücüye ihtiyaç duymaları olduğunu unutmamalısınız."

"Bence bunu biraz unutuyorlar."

"Evet, Mick bazı hatalar yaptı, ki herkes hata yapar ama bunlar belki de tekrarlamak istemeyeceği hatalardı ve son birkaç yarışta iyi performans gösterdi."

"Bu yüzden şahsen koltuğunu koruması gerektiğine inanıyorum fakat göreceğiz.