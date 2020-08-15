Grosjean: "Cuma günkü tempomuzdan eser yok"

Haas, cuma günü iyi bir tempoya sahipti ve Romain Grosjean son bölüme kalacak hıza sahip gibiydi.

Ancak Fransız sürücü, sıralama turlarında ancak 17. olabilirken, Kevin Magnussen 16. oldu.

Roman Grosjean, “Cuma günü çok hızlıydım. İkinci antrenman seansındaki problemlerin ardından, mekanikerler uzun süre araç üzerinde çalışmak zorunda kaldı. Buna rağmen işler bizim için çok daha kötü hale geldi."

"Çocuklar sabah dörde kadar araç üzerinde çalıştılar ve onları iyi bir sonuçla mutlu etmek istedim. Ama maalesef dünkü hızdan eser yoktu." dedi.

Kevin Magnussen, "Zor bir hafta sonu geçirdiğimi söyleyemem, sadece iyi bir tur atamadım. Araç iyi ama sürekli bir şey oldu ve yeni lastiklerde iyi bir tur atamadım."

"Sıralama turlarından önce, aracın iyi bir sonuç için rekabet etmemi sağlayacağından hiçbir şüphem yoktu. Ama her seferinde trafiğe takıldım. İkinci denemede, kelimenin tam anlamıyla son sektörü yürüyerek geçtim ve lastikler soğudu."

"Birinci ve ikinci virajda rakiplerimi geride bırakmak zorunda kaldım, bu yüzden genişten döndüm ve zaman kaybettim. Araç, sıralama turlarının ikinci bölümüne kalmamıza izin verecek seviyedeydi, ancak koşullar aleyhimize döndü."

"İyi bir yarış hızımız var ve sıralama turlarındaki hızımızdan çok daha iyi, ancak bunu gösteremedik."

"Sanırım 10 ila 15. sıralar arası için yarışabiliriz. Belki son bölüme kalamazdık ama en azından mükemmel bir tur atabilseydim, ikinci bölüme kalabilirdim." dedi.