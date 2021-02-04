Grosjean, çocuklarının Abu Dhabi GP için tasarladığı kaskı IndyCar'da kullanacak

Fransız pilot, Bahreyn’deki yarışta yaptığı kazadan sonra, ellerindeki yanıklar sebebiyle katılamadığı Abu Dhabi GP’si sırasında özel bir kask tasarımını tanıtmıştı.

Talihsiz bir kaza geçirip sağ kurtulmayı başaran Grosjean, 3 çocuğunun renk seçimleri ve çizimleriyle oluşturduğu kaskı kullanamadığı için üzgün olduğunu söylemişti.

O süreçte attığı bir tweette Grosjean şunları söyledi: “Bu, hayal edebileceğim en güzel kask. Sacha, Simon & Camille bu kaskı Abu Dhabi’deki son F1 yarışım için tasarlamıştı. Gelecekte bunu kullanmaya çalışacağım çünkü evde kullanılmadan duramayacak kadar güzel!”

2021’de IndyCar serisinde yarışacağı kesinleştikten sonra tekrar konuşan Grosjean, kokpite geri döndüğünde kaskı artık kullanabileceğini - hatta bir yarışta bile takabileceğini söyledi.

Grosjean, “Evet, ilk testim için kesinlikle bu kaskı kullanacağımı hatta belki sezonun ilk yarışı için de.”

“Sadece sponsorları güncelleyip, Haas logosunu saklayıp Dale Coyne logosunu yapıştıracağım ve evet, bu kaskı kullanacağım. Benim için önemi çok büyük.” dedi.

Grosjean Şubat ayının sonlarına doğru ilk IndyCar aracını test edecek ve böylece Fransız pilot, geçtiğimiz Kasım ayında Bahreyn’deki alevli kazasından sonra, ilk kez bir yarış aracı sürmüş olacak.

Yanan sol eli henüz tam iyileşmemiş olsa da Grosjean, kazanın başka herhangi bir kötü yan etkisi olmadığını söyledi.

Grosjean, “Hayata artık daha farklı bakıyorum fakat genelde olduğunuz kişiye geri dönme eğilimi gösteriyorsunuz.”

“Elimde ve -mental olarak- beynimde birer yara izi kalmış olsa da zihnimdeki olumsuz bir iz değil. Aksine çok olumlu olduğunu düşünüyorum.”

“Daha çok hayatın işleyişine dair ve ne kadar çabuk elden gidebileceğini anlamaya yarayan bir iz. Yaşadığım için mutlu olduğumu düşünüyorum.”

“Çocuklarımla zaman geçirebildiğim için mutluyum ve nasıl yarışmak istediğime karar verebildiğim için de öyle... ve bence önemli olan da bu.”

“F1’de olduğunuz süreçte her ne pahasına olursa olsun orada kalmaya çalışıyorsunuz, bunu ancak şimdi fark edebildim. O süreç çok güzeldi, kariyerimdeki hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim.”

“Fakat F1’in dışında da yapılan çok şey var ve bunlara fazlasıyla hazırım.” dedi.