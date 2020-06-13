Grosjean büyük bir takıma gidebileceğini düşünüyor

COVID-19 salgını sebebiyle Temmuz'a kadar ertelenen Formula 1 sezonu sebebiyle sürücüler ve takımlar, uzun vadedeki geleceklerini düşünme fırsatı yakaladılar. Fransız Canal +'a konuşan Haas sürücüsü Romain Grosjean, F1'de devam etmek istediğini söyledi:

"An itibariyle Formula 1'de kalmak istiyorum. Şu anda sezonun nasıl gittiğini görmeliyiz. Bence tüm kontratlar ve görüşmeler ertelenecek. Bu etkiyi sadece üç veya dört ay sonrasında görebiliriz."

2012 ve 2013'te Lotus'ta yarışan Grosjean, takım ile podyuma ve galibiyete oynayacak kadar güçlüydü ve bugüne kadar aldığı son podyum, 2015'te Belçika GP'de geldi ve Fransız pilot bir sonraki sene, yeni kurulan Haas takımına gitti. Ancak turbo hibrit çağının tamamında Mercedes, Ferrari ve Red Bull'un dominasyonunu izledik.

"Çıktığım podyumlar inanılmazdı. Ancak can sıkıcı olan durum ise, yakın zamanlarda, iki kaotik yarış dışında orta sıralardan kimsenin podyuma çıkmamış olması ve Pierre (Gasly) Brezilya'da inanılmaz bir iş yaptı. Podyumlarda kimin olacağını biliyoruz."

"İlk üç takımdaki pilotlar son sıradan başlasalar bile beşinci turun sonunda altıncılığa gelmiş oluyorlar. Umarım bu 2021'de değişir (kural ertelemesi ile beraber 2022'de). Bu belki de beni sporda kalmam için motive eden nadir şeylerden bir tanesi. Eğer güzel pozisyonlar ve podyumlar için yarışma şansım varsa, spordan ayrılmamam gerekiyor."

"Sporda, podyum için yarışan daha fazla takım olması lazım."

Bu yapılan değişikliğin, kendisi veya takım arkadaşı Kevin Magnussen gibi üst sıralar için yarışan takımlarda yarışma ihtimali az olan pilotlar için yapılıp yapılmadığı sorusuna Grosjean şu yanıtı verdi: "Bilmiyorum. Bence asla asla dememelisiniz."

"Kesinlikle genç bir insan değilim, ancak 160'ın üzerinde Grand Prix deneyimine sahibim. Bununla beraber kötü olan araçları bir sonraki senelerde iyi bir hale getirebilmiş bir sürücüyüm. 2014 sonrasında bunu yaptım, umarım 2020'de de böyle olacak. Bunlar önemli şeyler."

"Kapı kapı gezen pek çok genç sürücü var. Bununla beraber sürücü gelişim programları da çok gelişti. Red Bull ve Mercedes'e bakarsak, onların pistte ve stoklarında olan çok fazla sürücüleri var. Bu yüzden başka bir yere bakmaları gerekmiyor. Pek kolay değil, an itibariyle podyumlar için savaşmak isteyen üçten daha fazla takım var."