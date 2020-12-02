Grosjean bugün hastaneden taburcu edilecek

Pazar günü gerçekleştirilen Bahreyn GP'nin ilk turunda büyük bir süratle bariyerlere çarpan ve yanan aracın içerisinden 28 saniyede çıkan Grosjean, daha sonra hastaneye götürülmüştü.

Grosjean'ın tedavisi sürüyor ve normalde salı günü taburcu edilecekti. Ancak son anda bu sürenin bir gün daha uzatılmasına karar verildi.

Doktorlar, yanıklarıyla ilgili tedavilerin devam etmesi ve sürecin hızlı şekilde aşılması için bir gün daha Grosjean'ı hastanede tutular ve Fransız pilot, bugün itibariyle hastaneden taburcu edilecek.

34 yaşındaki sürücü, kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile bu haberleri doğruladı.

Grosjean, "Gönderdiğiniz mesajlar için hepinize teşekkürler, tek tek cevap veremediğim için üzgünüm."

"Pek çok insan benimle ilgili haberlerle ilgileniyor. Açıkçası iyiyim. Ellerim biraz yanıyor ve karıncalanıyor... Fakat bu, o araçta geçirdiğim 28 saniye düşünüldüğünde hiçbir şey. Açıkçası bana çok daha uzun geldi."

"Yarın hastaneden taburcu olacağım, giderek daha iyi hale geliyorum ve yaralarıma rağmen, planlandığı gibi son yarışa katılmak için Abu Dabi'de direksiyon başına dönmeyi umuyorum."

"Bunu gerçekten istiyorum ve yapılması gerekiyor. Genel anlamda hayatta olduğuma ve sizinle iletişim kurabildiğime sevindim!" dedi.