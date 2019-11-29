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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Grosjean: "Bottas'ın temasıyla tüm cuma günü çöpe gitti"

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Grosjean: "Bottas'ın temasıyla tüm cuma günü çöpe gitti"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Adam Cooper
29 Kas 2019 20:32

Romain Grosjean, cuma günkü antrenman turlarında Valtteri Bottas'ın kendisine çarpmasıyla, cuma günü yaptıkları tüm çalışmanın çöpe gittiğini söyledi.

Haas pilotu Grosjena, orta grubun en iyisi olarak günü tamamladı ancak Valtteri Bottas ikinci seansta kendisine çarptı. Bu hafta sonu kış testlerinde kullanılacak bir taban paketiyle çalışan Grosjean, gün boyunca yeni aero paketle sürüş yaptı.

Bununla birlikte Bottas'ın temasıyla paket büyük hasar aldı ve hafta sonunun geri kalanında eski pakete dönmek zorunda kalacak.

Grosjean, "Bu oldukça uzun bir hikaye. Planımız ilk seansta Kevin'ın Amerika'da denediği son güncellemeyi denemekti ve bundan tamamen memnun olmamıştı."

"Çocuklar difüzörde bazı küçük değişiklikler yaptı ve temelde veri toplamak için araca koyduk. Sonrasında ise planımız ilk seansta sonra eski versiyona geri dönmekti."

"Ama ilk antrenman seansında araçta kendimi gerçekten iyi hissettim ve çocuklara bu paketle yarışmayı deneyebileceğimizi, ayarlarda çalışabileceğimizi, frenlemede ve virajlarda aracın daha iyi olduğunu ve bunun sürüş tarzıma daha uygun olduğunu söyledim. Yani hoşuma gitmişti. Sanırım bununla gidebilirdik. Öğleden sonra yeni versiyonla devam ettik ve yine rekabetçiydi. Sabah altıncı, öğleden sonra yedinciydik, kesinlikle böyle bir pistte beklediğimiz bir şey değildi. Sonra Valtteri ile olan olay oldu. Kötü haber şu ki, bundan sadece bir tane var. Yani Kevin'ın çalıştığı araca dönmem gerekiyor. Cuma gününün tamamı çöpe gitmiş oldu."

"Valtteri ile konuştum ve özür diledi. Bana 'pazar günü son sıradan başlayacağım, bu yüzden atak denemeleri yapıyorum ve bu hamle için çok uzaktaydım' dedi. O kadar geriden gelmesini beklememiştim ve zaten kör noktadaydı. Bu yüzden kapıyı açmışım gibi değildi. Onu hatasıydı ve özür diledi. Bu oluyor, hepimiz hata yapıyoruz. Bizler insanız, üzüleceğim tek şey, çalışmak istediğimiz paketin kaybolması." dedi.

Bottas'ın kendisine şakayla karışık tabanlarından birisini ödünç vermeyi teklif ettiğini söyleyen Grosjean, kınamanın yeterli olup olmadığı sorusuna, "Bilmiyorum. Zaten son sıradan başlayacaktı. Bu yüzden belki grid cezası verebilirsiniz. Bu bir şeyi değiştirmedi. Bu iyi bir hamle değildi ve özür diledi. İkinci seansta bunu yapması gerekli miydi? Bence hayır. Bizim olumsuz mu etkiledi? Evet. Mercedes zarar görecek mi? Kesinlikle hayır. Kınama? Ben bir hakem değilim ve olmadığım için de mutluyum." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Romain Grosjean Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Haas F1 Team , Mercedes Şimdi al
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP3 Başlangıç:
12 Saat
:
53 Dakika
:
55 Saniye
Seans Tarih
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 İçerik
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Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
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13:00
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Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
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Cmt 30 Kas
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14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
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17:10
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