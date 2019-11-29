Grosjean: "Bottas'ın temasıyla tüm cuma günü çöpe gitti"

Haas pilotu Grosjena, orta grubun en iyisi olarak günü tamamladı ancak Valtteri Bottas ikinci seansta kendisine çarptı. Bu hafta sonu kış testlerinde kullanılacak bir taban paketiyle çalışan Grosjean, gün boyunca yeni aero paketle sürüş yaptı.

Bununla birlikte Bottas'ın temasıyla paket büyük hasar aldı ve hafta sonunun geri kalanında eski pakete dönmek zorunda kalacak.

Grosjean, "Bu oldukça uzun bir hikaye. Planımız ilk seansta Kevin'ın Amerika'da denediği son güncellemeyi denemekti ve bundan tamamen memnun olmamıştı."

"Çocuklar difüzörde bazı küçük değişiklikler yaptı ve temelde veri toplamak için araca koyduk. Sonrasında ise planımız ilk seansta sonra eski versiyona geri dönmekti."

"Ama ilk antrenman seansında araçta kendimi gerçekten iyi hissettim ve çocuklara bu paketle yarışmayı deneyebileceğimizi, ayarlarda çalışabileceğimizi, frenlemede ve virajlarda aracın daha iyi olduğunu ve bunun sürüş tarzıma daha uygun olduğunu söyledim. Yani hoşuma gitmişti. Sanırım bununla gidebilirdik. Öğleden sonra yeni versiyonla devam ettik ve yine rekabetçiydi. Sabah altıncı, öğleden sonra yedinciydik, kesinlikle böyle bir pistte beklediğimiz bir şey değildi. Sonra Valtteri ile olan olay oldu. Kötü haber şu ki, bundan sadece bir tane var. Yani Kevin'ın çalıştığı araca dönmem gerekiyor. Cuma gününün tamamı çöpe gitmiş oldu."

"Valtteri ile konuştum ve özür diledi. Bana 'pazar günü son sıradan başlayacağım, bu yüzden atak denemeleri yapıyorum ve bu hamle için çok uzaktaydım' dedi. O kadar geriden gelmesini beklememiştim ve zaten kör noktadaydı. Bu yüzden kapıyı açmışım gibi değildi. Onu hatasıydı ve özür diledi. Bu oluyor, hepimiz hata yapıyoruz. Bizler insanız, üzüleceğim tek şey, çalışmak istediğimiz paketin kaybolması." dedi.

Bottas'ın kendisine şakayla karışık tabanlarından birisini ödünç vermeyi teklif ettiğini söyleyen Grosjean, kınamanın yeterli olup olmadığı sorusuna, "Bilmiyorum. Zaten son sıradan başlayacaktı. Bu yüzden belki grid cezası verebilirsiniz. Bu bir şeyi değiştirmedi. Bu iyi bir hamle değildi ve özür diledi. İkinci seansta bunu yapması gerekli miydi? Bence hayır. Bizim olumsuz mu etkiledi? Evet. Mercedes zarar görecek mi? Kesinlikle hayır. Kınama? Ben bir hakem değilim ve olmadığım için de mutluyum." yanıtını verdi.