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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Bizim günümüz değildi"

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Grosjean: "Bizim günümüz değildi"
Ekleyen:
, Editör
18 Kas 2019 17:15

Romain Grosjean, Haas'ın puansız noktaladığı yarış sonrası verdiği demeçte, iyi bir gün geçirmediklerini söyledi.

Cumartesi, Haas oldukça başarılı bir gün geçirmiş ve İspanya GP'den sonra ilk kez iki araçla birden son bölüme kalmayı başarmıştı.

Ancak pazar günü, bu yıl her zaman olduğu gibi Amerikalı takım geriye düştü. Sonuç olarak her iki pilot da pek çok fırsatın olduğu yarıştan puansız ayrıldı.

Son güvenlik aracından sonra puan barajı içerisinde giden Grosjean, "Bugün şanssızdım. Her şey iyi gidiyordu, o kadar yüksek pozisyonlar için savaşmamıza izin vermeyecek bir araçla yedinci gidiyordum. Ancak güvenlik aracı bizim için en uygun olmayan zamanda geldi."

"Uzun bir bölümden sonra lastikler çok aşınmıştı ve yarış yeniden başladığında da geçilmeye başladım. Bu yarışta limitlerimi zorladım, ancak bizim günümüz değildi." dedi.

Grosjean, Pierre Gasly'i de podyum için tebrik etti.

“Pierre için gerçekten çok mutluyum. Onu podyumda görmek çok güzel. Daha önce podyuma çıkan son Fransız pilot bendim. Bu dört yıl önceydi. Pierre'i tebrik ediyorum."

Takımın diğer sürücüsü Kevin Magnussen ise 11. oldu.

Magnussen, “İyi fırsatları kaçırdığımı hissediyorum, ama yarışta lehimize olan hiçbir şey yoktu. Yarışın başında, çok fazla pozisyon kaybetmeme ve ön kanadıma zarar veren bir olay oldu."

"Güvenlik aracı çıktıktan sonra yarış yeniden başladığında rakiplerimiz daha hızlıydı. Sonuç olarak, puan barajının hemen dışında bitirdik. Her şeyin böyle sona ermesi üzücü." dedi.

Takım patronu Gunther Steiner, Grosjean'ın MGU-K sorunu yaşadığını dile getirdi.

"Romain ile tek pit stoplu bir yarış yapmayı planlamıştık fakat yeniden başlangıçtan sonra MGU-K ile ilgili bir sorun yaşadık ve rakipleri onu geçti."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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