Grosjean bir ameliyat daha geçirdi

Geçen yıl Sakhir Grand Prix'sinde büyük bir kaza yapan ve alev topuna dönen araçtan kendi başına çıkmayı başaran Grosjean'ın ellerinde yanıklar oluşmuştu.

Fransız sürücünün aynı zamanda el tendonlarında da hasar oluştu ve bir dizi ameliyat olması gerekti. Buna rağmen bu yıl IndyCar'la yarışlara dönen Grosjean, podyuma dahi çıktı.

Buna rağmen Fransız sürücünün elleri tam olarak iyileşmiş değil. Elindeki yanıkların etkisi devam ediyor ve aynı zamanda tendonlardaki hasarın tedavisi vakit alıyor.

Grosjean bu kapsamda salı günü bir başka başarılı operasyon daha geçirdi.

Fransız pilot ameliyatın ardından yaptığı paylaşımda, operasyonun başarılı geçtiğini ve bugün öğleden sonra taburcu olacağını belirtti.

Grosjean, "Ameliyat iyi geçti. Çarşamba öğleden sonra yapılacak ek kontrollerden sonra eve döneceğim. Elimin yeni halinin fotoğraflarını sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Grosjean, elinin hâlâ eskisi gibi olmadığını söylemişti.

Grosjean, "Sağ elim %100 iyi. Sadece güneşe çıktığımda, güneş kremi sürmek zorunda kalıyorum çünkü orada tamamen yeni bir cilt var. Sol elim ise daha çok yandı. Kasım ayının başlarında beni başka bir cilt nakli daha bekliyor. 2022'de bir tane daha olacak. Elim üzerinde yapılması gereken daha fazla şey var."

"Bir daha asla kazadan önceki gibi olmayacak. Bu üzücü, fakat bununla yaşamam lazım. Sert bir acı değil ama sürekli acıyor. Yine de çocuklarla oynayabiliyorum, araç sürebiliyorum, normal hayatıma devam edebiliyorum. Sınırlı olan birkaç şey var ancak hayatımın %95'inde elim normal şekilde çalışıyor. Yine de bilirsiniz; gerçekte olduğundan daha kötü görünüyor. Bu artık benim dövmem gibi bir şey oldu." demişti.