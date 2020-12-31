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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Formula 1'de Bianchi gibi hayatlar kurtarmak istiyorum"

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Grosjean: "Formula 1'de Bianchi gibi hayatlar kurtarmak istiyorum"
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, Editör

Bahreyn'deki korkutucu kazadan mucizevi şekilde sağ çıkan Romain Grosjean, Jules Bianchi'nin kazası sonrası spora giren Halo'nun hayatını kurtardığını ve gelecekte kendisinin de başkalarının hayatını kurtaracak çözümler geliştirmek istediğini söyledi.

Jules Bianchi, 2014 Japonya GP'de pist dışına taşmış ve ardından aracının kontrolünü kaybederek bir vincin altına girmişti.

Fransız pilot aylarca komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti ve bunun üzerine sürücülerin başını korumak amacıyla Halo sistemi getirildi.

Halo, geldiği günden bu yana birden fazla kez pilotları korudu. Ama belki de Bahreyn GP'de Grosjean'ın hayatta kalmasını sağlayan şeydi.

Grosjean, deneyimlerini kullanarak gelecekte hayatlar kurtarmak istediğini söyledi.

"İnsanlar yarış pilotlarının olağanüstü şeyler yaptığını söylüyorlar. Ama hayır, olağanüstü olanlar doktorlar çünkü onlar hayat kurtarıyor. Olağanüstü olanlar kurtarma ekipleri, itfaiyeciler."

"Gelecekte deneyimlerimi kullanarak tıpkı Jules'ün benim için yaptığı gibi bir hayat kurtarabilirsem, o zaman motor sporlarında güçlü bir mirasa sahip olacağım. Bu, muhtemelen benim için en büyük gurur olurdu."

"Beni kurtaranlar birer kahramandı. Ama hepsi 'hayır, hayır, biz sadece işimizi yapıyorduk' dediler. Ben de aynısını yapıyormuşum gibi hissediyorum. Sadece işimi yapıyordum. Bir yarış pilot olarak, bir baba olarak, üç çocuğumun babalarına mümkün olan en iyi şekilde sahip olduklarından emin olmaya çalışıyordum."

"Beni o alevlerden çıkaran şey, hayatta kalma içgüdüsü oldu. Hiç panik yapmadım, hiç strese girmedim. Her şey saniyelikti, her şey rasyoneldi. Bu içgüdüyle dünyaya gelip gelmediğimizi ya da hayatımızın akışında gelişen bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Ama beni kurtaran şey bu oldu."

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Editör Kemal Şengül

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