Grosjean, Bahreyn'deki yangından kurtuluşunu anlattı

Haas pilotu, Bahreyn GP'nin ilk turunda 3. virajın çıkışında Daniil Kvyat ile temas yaşamasının ardından hiç olmayacak bir yerde pist dışına çıktı ve piste yakın bariyerlere 220 km's hızla vurdu. Grosjean'ın darbesiyle metal bariyerler ikiye ayrılırken Grosjean'ın aracı bariyerlerin arkasına geçti ve araç alevler arasında kaldı.

Grosjean, araçtan ilk çıkmaya çalışırken aracın alev aldığını fark etmediğini, sıkıştığı yerden çıkmaya çalışırken zorlandığını söyledi.

Grosjean, "Bana göre o anlar 28 sn sürmedi. İllaki zaman belirtmem gerekirse 1 dakika 30 sn'den fazlaymış gibi hissettim."

"Araç durduğunda gözlerimi açtım ve hemen emniyet kemerini çıkardım. Sonraki günlerde hatırlamadığım şey, direksiyonu ne yaptığım oldu çünkü direksiyonu çıkardığımı hatırlamıyorum."

"Takım direksiyon milinin ve her şeyin kırıldığını, direksiyonun bacaklarımın arasına düştüğünü söyledi. Bu sayede direksiyonu çıkarmayı dert etmedim ve dışarı çıkmaya çalıştım. Ancak kafama bir şeyin dokunduğunu hissediyordum. Bu yüzden araçta oturdum ve ilk düşüncem, beklemem gerektiği yönündeydi. Bir duvara karşı baş aşağı duruyordum, bu yüzden birisinin gelip bana yardım etmesi gerektiğini düşündüm." dedi.

Grosjean, tam olarak en büyük tehlikenin geçtiğini düşündüğü esnada, yangın çıktığını fark etmiş.

Grosjean, "O an çok endişeli değildim çünkü yangın çıktığını bilmiyordum. Ardından sağıma ve soluma bakınca yangını gördüm. O zaman, beklemek için zamanımın olmadığını düşündüm."

"Bu yüzden sıradaki adımım biraz sağ tarafa doğru yükselerek çıkmaya çalışmak oldu ancak bu işe yaramadı. Bu yüzden tekrar sol taraftan çıkmaya çalıştım. Yine olmadı. Oturdum ve ardından Niki Lauda'yı, onun kazasını düşündüm. Bu şekilde bitmemesi gerektiğini düşündüm. Bu, son yarışım olamazdı. Bu şekilde bitemezdi. İmkanı yoktu. Yine denedim ancak sıkışmıştım." dedi.

A fire marshal extinguishes the flames after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap

Grosjean, kendisi için o anların en zorlu anlar olduğunu, kısa bir süreliğine vücudunun esnemeye başladığını hissettiğini ve araçtan çıkamayacağı konusunda endişelenmeye başladığını söyledi.

Grosjean, "Tekrar aşağı doğru çöktüm. Vücudumun esnemeye başladığını hissettiğim anlar pek keyifli değildi. O an öleceğimi düşündüm. Kendi kendime, 'Ayakkabım mı, ayaklarım mı yoksa elim mi yanacak? Acı verecek mi? Ne şekilde başlayacak?' diye düşünmeye başladım."

"Sanırım 3-4 sn bu şekilde düşündüm. O anlarda bu birkaç milisaniye olabilir. Ardından çocuklarımı ve bugün babalarını kaybetmemeleri gerektiğini düşündüm. Neden bunu yaptım bilmiyorum ancak bunu yaptım. Kaskımı sola çevirmeye ve oradan yükselerek omzumu çevirmeye karar verdim. Bu işe yaradı."

"Ardından ayağımın araçta sıkıştığını fark ettim. Bu yüzden oturdum. Sol bacağımı mümkün olan en sert şekilde çektim. Ayakkabım orada kaldı ancak ayağımı ayakkabıdan çıkarmayı başardım."

"Sonrasında tekrar aynısını yaptım ve omzumu oradaki boşluktan yukarı çıkardım. Bu şekilde dışarı çıkabileceğimi biliyordum. O an iki elimle birden yangını tuttum."

"Eldivenlerim normalde kırmızıydı. Özellikle sol eldivenin renk değiştirdiğini görebiliyordum. Gittikçe erimeye ve siyaha dönmeye başlamıştı. Yangın nedeniyle elimdeki acıyı hissedebiliyordum ancak aynı zamanda araçtan çıkabiliyor olduğum için rahatlamıştım."

"Ardından araçtan atladım, bariyerleri geçtim ve Ian Roberts'in tulumumu çektiğini hissettim. Artık yalnız başıma olmadığımı, yanımda birisinin olduğunu biliyordum." dedi.

Grosjean, araçtan çıktıktan sonra ateş topu olduğundan korktuğunu ancak buna rağmen hâlâ ellerini yakmaya devam eden eldivenini çıkarma kararı aldığını söyledi.

Grosjean, "Ayağımı yere bastığımda, tulumum sırtıma dokunuyordu. Yürüyen bir ateş topu gibi hissediyordum. Daha önce böyle bir görüntü izlemiştim. FIA, tulumları birisine giydirerek ne kadar güçlü olduğunu göstermek için yangına sokmuştu ve video görüntülerini bize izletmişlerdi. Yangının beni takip ettiğini düşündüğüm bir görüntü vardı aklımda."

"Ardından elimi salladım çünkü hâlâ çok sıcaktı ve acıyordu. Eldivenlerimi çıkardım çünkü derim şişip eriyecek ve eldivene yapışacaktı. Bu yüzden hemen iki eldivenimi birden çıkarmak istedim. Böylece derim eldivene yapışmayacaktı."

"Ardından Ian gelerek benimle konuştu ve 'Otur!' dedi. Ona kızdım ve benimle normal konuşmasını söyledim. O an iyi olduğumu anladığını düşünüyorum. Ardından yere oturduk. Sanırım yangına çok yakındık. Yangını söndüren adamlara çok yakındım ve bataryanın alev aldığını, daha fazla yangın söndürme tüpüne ihtiyaç duyduklarını duydum."

"Ardından tıbbi araca gittim ve oturdum. Elime soğuk baskı uyguladılar. Onlara elimin yandığını ve ayağımın kırıldığını söyledim. Ardından ağrılarım, özellikle de sol ayaktaki ağrılarım gerçekten artmaya başladı. O an ellerim iyiydi ancak sol ayağım çok acımaya başladı." dedi.

Romain Grosjean, Haas F1, is taken away on a stretcher after his opening lap crash

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images