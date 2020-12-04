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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Grosjean, Bahreyn pistine dönerek hayatını kurtaranlara teşekkür etti

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Romain Grosjean, Haas F1 returns to the paddock after his crash with his hand in a bandage

Romain Grosjean, Haas F1 returns to the paddock after his crash with his hand in a bandage
1/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1 retuns to the garage after his crash

Romain Grosjean, Haas F1 retuns to the garage after his crash
2/12

Fotoğraf: Haas F1 Team

Romain Grosjean, Haas F1 retuns to the garage after his crash

Romain Grosjean, Haas F1 retuns to the garage after his crash
3/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1 retuns to the garage after his crash

Romain Grosjean, Haas F1 retuns to the garage after his crash
4/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1 meets Doctor Ian Roberts, medical car driver Alan van der Merwe who helped him in his crash at last Grand Prix

Romain Grosjean, Haas F1 meets Doctor Ian Roberts, medical car driver Alan van der Merwe who helped him in his crash at last Grand Prix
5/12

Fotoğraf: LAT Images

Romain Grosjean, Haas F1 meets Michael Masi, Race Director

Romain Grosjean, Haas F1 meets Michael Masi, Race Director
6/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1 meets Doctor Ian Robert and medical car driver Alan van der Merwe who helped him in his crash at last Grand Prix

Romain Grosjean, Haas F1 meets Doctor Ian Robert and medical car driver Alan van der Merwe who helped him in his crash at last Grand Prix
7/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1 meets the marshals and medical staff including Doctor Ian Roberts, medical car driver Alan van der Merwe who helped him in his crash at last Grand Prix

Romain Grosjean, Haas F1 meets the marshals and medical staff including Doctor Ian Roberts, medical car driver Alan van der Merwe who helped him in his crash at last Grand Prix
8/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1 meets Doctor Ian Robert and medical car driver Alan van der Merwe who helped him in his crash at last Grand Prix

Romain Grosjean, Haas F1 meets Doctor Ian Robert and medical car driver Alan van der Merwe who helped him in his crash at last Grand Prix
9/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1 retuns to the garage after his crash

Romain Grosjean, Haas F1 retuns to the garage after his crash
10/12

Fotoğraf: Haas F1 Team

Romain Grosjean, Haas F1 retuns to the garage after his crash

Romain Grosjean, Haas F1 retuns to the garage after his crash
11/12

Fotoğraf: Haas F1 Team

Romain Grosjean, Haas F1 retuns to the garage after his crash

Romain Grosjean, Haas F1 retuns to the garage after his crash
12/12

Fotoğraf: Haas F1 Team

Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Haas pilotu Romain Grosjean, hastaneden taburcu olmasının ardından Perşembe günü Bahreyn padoğuna dönerek kendisini kurtaran görevlilere teşekkür etti.

Çarşamba günü hastaneden taburcu edilen Grosjean, gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek Abu Dhabi GP öncesinde iyileşerek Formula 1'e yarışarak veda etmek istiyor.

Ellerinde bandajlar bulunan ve sol ayağına ortopedik ayakkabı giyen Grosjean, dün akşam piste geldi. Grosjean pistte kendisine ilk müdahalede bulunan tıbbi aracın pilotu Alan van der Merwe ve Dr Ian Roberts ile buluştu ve daha sonra FIA yarış direktörü Michael Masi ile görüştü ve "O bariyerleri değiştirdiğiniz için mutluyum!" şeklinde tepki verdi.

Grosjean daha sonra tüm pist görevlilerine teşekkür etti ve ardından Bahreyn Sivil Savunma ekibinde yer alan yangın söndürme ekibinden Joby Mathew ve Thaer Ali Taher buluştu. Bu iki isim, Grosjean'ın kurtarılmasının ardından ödüllendirildiler.

Grosjean onlara, "Sizin tepkiniz, yaklaşımınız... Videoyu izledim. Araç içerisinde nerede olduğuma dair farkındalığınızı gördüm. Hayatımı kurtardığınız için teşekkürler." dedi.

Daha sonra gazetecilere konuşan Grosjean, "Sol yanım tamamen darbe aldı. Sol ayak bileğim burkuldu, sol dizim çarptı ve sol omzumda, sol kalçamda ve sol ön kolumda güzel morluklar var. Sanırım sol baş parmağım da korunmadı. Bu (sol) elim sadece daha kötü yanmış değil, aynı zamanda baş parmağım da hafifçe burkulmuş."

"Güçlüyüm. Onu birçok yönde hareket ettirebiliyorum. Avcumu kapatabiliyorum. Ancak henüz küçük parmağıma dokunamıyorum. Normalde bunu yapabilirdim ancak şu anda yapamıyorum çünkü iltihaplı ve büyük bir bandaj sarılı." dedi.

Grosjean sol ayak bileğini araçtan çıkmaya çalışırken burkmuş. Grosjean'ın sol ayakkabısı fren pedalının arkasında sıkışmış. Bu yüzden Grosjean araçtan çıkmaya çalışırken ayağını zorlamış ve o esnada burkmuş. Grosjean araçtan indiğinde sol ayağında ayakkabısı yoktu.

Gelecek hafta sonu Abu Dhabi'de yarışma konusunda Grosjean, "Tekrar araca oturabilecek miyim, nasıl hissedeceğim, her şey nasıl ilerleyecek, hâlâ bunu yapabilecek miyim görmemiz lazım." dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Editör Charles Bradley

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