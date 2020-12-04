Grosjean, Bahreyn pistine dönerek hayatını kurtaranlara teşekkür etti

Çarşamba günü hastaneden taburcu edilen Grosjean, gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek Abu Dhabi GP öncesinde iyileşerek Formula 1'e yarışarak veda etmek istiyor.

Ellerinde bandajlar bulunan ve sol ayağına ortopedik ayakkabı giyen Grosjean, dün akşam piste geldi. Grosjean pistte kendisine ilk müdahalede bulunan tıbbi aracın pilotu Alan van der Merwe ve Dr Ian Roberts ile buluştu ve daha sonra FIA yarış direktörü Michael Masi ile görüştü ve "O bariyerleri değiştirdiğiniz için mutluyum!" şeklinde tepki verdi.

Grosjean daha sonra tüm pist görevlilerine teşekkür etti ve ardından Bahreyn Sivil Savunma ekibinde yer alan yangın söndürme ekibinden Joby Mathew ve Thaer Ali Taher buluştu. Bu iki isim, Grosjean'ın kurtarılmasının ardından ödüllendirildiler.

Grosjean onlara, "Sizin tepkiniz, yaklaşımınız... Videoyu izledim. Araç içerisinde nerede olduğuma dair farkındalığınızı gördüm. Hayatımı kurtardığınız için teşekkürler." dedi.

Daha sonra gazetecilere konuşan Grosjean, "Sol yanım tamamen darbe aldı. Sol ayak bileğim burkuldu, sol dizim çarptı ve sol omzumda, sol kalçamda ve sol ön kolumda güzel morluklar var. Sanırım sol baş parmağım da korunmadı. Bu (sol) elim sadece daha kötü yanmış değil, aynı zamanda baş parmağım da hafifçe burkulmuş."

"Güçlüyüm. Onu birçok yönde hareket ettirebiliyorum. Avcumu kapatabiliyorum. Ancak henüz küçük parmağıma dokunamıyorum. Normalde bunu yapabilirdim ancak şu anda yapamıyorum çünkü iltihaplı ve büyük bir bandaj sarılı." dedi.

Grosjean sol ayak bileğini araçtan çıkmaya çalışırken burkmuş. Grosjean'ın sol ayakkabısı fren pedalının arkasında sıkışmış. Bu yüzden Grosjean araçtan çıkmaya çalışırken ayağını zorlamış ve o esnada burkmuş. Grosjean araçtan indiğinde sol ayağında ayakkabısı yoktu.

Gelecek hafta sonu Abu Dhabi'de yarışma konusunda Grosjean, "Tekrar araca oturabilecek miyim, nasıl hissedeceğim, her şey nasıl ilerleyecek, hâlâ bunu yapabilecek miyim görmemiz lazım." dedi.