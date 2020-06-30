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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Avusturya güç düzeniyle ilgili gerçek tabloyu göstermeyecek"

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Grosjean: "Avusturya güç düzeniyle ilgili gerçek tabloyu göstermeyecek"
Ekleyen:
, Editör
30 Haz 2020 07:47

Haas pilotu Romain Grosjean, Avusturya'nın güç düzeniyle ilgili gerçek tabloyu göstereceğini düşünmüyor.

2014'te F1 takvimine giren Red Bull Ring'i geride kalan altı yılda dört farklı isim kazandı.

Ancak ilginç şekilde burada galibiyet alan isimler sezon sonunda şampiyon olamadı. 2014 ve 2015'te Nico Rosberg zafere ulaştı ancak şampiyon Lewis Hamilton oldu.

2016'da Hamilton kazandı ancak Rosberg şampiyon oldu. Sonraki üç yılda Valtteri Bottas ile Max Verstappen (2) kazandı ancak yine Hamilton şampiyon oldu.

Avusturya GP öncesi konuşan Haas pilotu Romain Grosjean, Avusturya GP'deki güç düzeninin gerçek tabloyu işaret etmeyeceğini söyledi.

"Bence gerçek tabloyu göstermeyecek çünkü bu, benzersiz düzene sahip özel bir pist. Avusturya'da yapılacak ilk iki yarışın aracın potansiyelini değerlendirmemize yardımcı olacağını pek fazla düşünmüyorum."

"Bence fiziksel olarak her zamankinden daha iyi durumdayım. Elbette boyun kasları sadece yarış yaptığınız takdirde o kadar güçlü olur. Ama hazırım, psikolojik olarak da hazırım. Gerçekten yarışmak istiyorum. Diğer takımlar gibi test yapma şansımız olmadı, ancak bunun bizim için bir sorun olacağını düşünmüyorum."

"Bu sefer her şey farklı olacak. Taraftarları, duygusal desteklerini özleyeceğiz, ancak yavaş yavaş buna alışacağız. Önemli olan, herkes için önemli olan yarışlara katılmak ve yakında normal hayata dönebilmeyi umuyoruz."

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Editör Kemal Şengül

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