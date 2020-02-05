Grosjean, artan yarış sayısından rahatsız değil

2020 yılında Formula 1 tarihinde ilk kez takvimde 22 yarış olacak ve bunun takım personelini olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.

Pek çok takım, takvimdeki yarış sayısının artmasına karşıydı. Çünkü personellerin, aileleriyle çok az vakit geçirebileceği düşünülüyordu.

Özellikle çocuğu olan bazı pilotlar da yarış sayısının artmasından ötürü aileleriyle yeterince vakit geçirememekten korkuyor.

Ancak eşi Marion Jolle'den üç çocuğu -Sasha (6), Simon (4) ve Camille (2)- bulunan Grosjean, o isimlerden birisi değilmiş gibi görünüyor.

Haas pilotu, çok sayıda yarışın çocuklarıyla çok fazla zaman geçirmesini engellemediğini söyledi.

Grosjean, “Yarış sayısındaki artış beni gerçekten çok etkilemeyecek, çünkü sezon bittikten sonra çocuklarla vakit geçirmek için yeterli fırsatım oluyor.”

“Her gün işe gitmek zorunda değilim, sabah çocukları okula ve anaokuluna götürebiliyorum ve öğleden sonra onları alabiliyorum.”

“Formula 1 ve motor sporlarının birkaç yıl daha benim işim olacağını biliyorlar. Ben bu sayede bugünkü kişi oldum.”

“Çocuklarım gitmeme izin vermek istemediğinde elbette evden ayrılmak zor olabiliyor. Ancak yarış hafta sonu, sadece bir hafta sonu." dedi.

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