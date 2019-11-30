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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Grosjean, aracın “sürülemez” olmasına şaşırmış

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Grosjean, aracın “sürülemez” olmasına şaşırmış
Ekleyen:
, Editör
30 Kas 2019 16:29

Romain Grosjean, bu seneki aracına veda etmek için sabırsızlandığını söyledi.

Haas sürücüsü Grosjean, sıralama turlarının ilk bölümünde elendi ve Valtteri Bottas’ın cezasıyla beraber yarışa 15. sıradan başlayacak. Fransız sürücü, aracının performansının antrenmanlar ve sıralama turları arasında çok fazla değişmesinden dolayı şaşırdığını söyledi.

Grosjean, ikinci antrenman seansında Bottas ile yaşadığı temas yüzünden aracının bazı parçaların değiştirilmesine rağmen üçüncü antrenman seansını 11. sırada tamamlamıştı, ancak sıralama turlarında hız bulmakta zorlandı ve aracının durumuna çok şaşırdığını belirtti.

Grosjean, “Araç üç antrenman seansı boyunca çok iyiydi, araçtan çok memnundum. Ancak Bottas’la yaşanan temasla beraber bazı parçaları değiştirmek zorunda kaldık.”

“Üçüncü antrenman seansında da iyi bir aracımız vardı ve 11. sıradaydık. Elimizde, kazanabileceğimiz daha fazla zaman olduğunu da biliyorduk ancak araç sürülemez hale geldi.”

“Bu kimsenin hatası değil, mühendisler ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve ben de aynı şekilde sürdüm. Ancak ilk viraja geldiğimde araç kaydı ve o anda 0.3 saniye kaybettim bile. Yani bu kadar dar bir çalışma aralığı olunca işler asla iyi gitmez.”

“Bir yandan da mutluyum. Dürüst olmak gerekirse sezon boyunca pozitif olmaya çalıştım, ancak bu araçtan kurtulmak için sabırsızlanıyoruz ve bu, müzede duracak bir araç değil.” şeklinde konuştu.

Sıralama turlarının ilk bölümünde son denemesi için garajdan ayrılan Grosjean’ın önüne aniden Daniil Kvyat çıkmış ve Fransız sürücü çarpışmadan kaçınmak için frenlemek zorunda kalmıştı. Hakemler bu olayı inceleme altına aldı.

Bu konuda Grosjean, “Sorun yok, sonrasında pist üzerinde onu geçtim. Açıkçası pek hoş değildi ancak bazen böyle şeyler olur.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Editör Cem Özel

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Yarış Başlangıç:
20 Saat
:
12 Dakika
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