Grosjean, Andretti ile F1'e dönüşe açık

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Andretti Autosport bir yılı aşkın süredir Formula 1'e girme planları üzerinde çalışıyor. Başlangıçta, Sauber'i satın alarak bunu yapmak istemişlerdi fakat bu anlaşma son dakikada suya düştü.

Bunun ardından odaklarını spora 11. F1 takımı olarak girmeyi çevirdiler. Bu planlar hem F1'in kendisi hem de takımların çoğu tarafından pek hoş karşılanmadı. Ancak bu, Andretti'nin çalışmaya devam etmesini engellemedi.

Arka planda yeni bir fabrikanın inşa çalışmalarına başladılar ve yakın zamanda F1 planlarını desteklemek üzere General Motors ve Cadillac ile ortaklık kurdular.

Bir sonraki soru ise elbette Andretti'nin personel açısından ne planladığı olacak. IndyCar sürücüsü Colton Herta'nın Andretti ile F1'e adım atma ihtimali yüksek fakat aynı zamanda eski F1 sürücüsü Romain Grosjean da halihazırda takımın sözleşmeli pilotu konumunda.

Bu da Fransız sürücüsü olası adaylardan birisi yapıyor ve kendisi de olası değişikliklere açık.

The Race'e konuşan Grosjean, F1 projesiyle ilgilenip ilgilenmediği sorusuna, "Evet, kesinlikle."

"Formula 1 ile hâlâ çok fazla ilgileniyorum ve orada öğrendiğim bir şey varsa o da asla ama asla asla dememeniz gerektiğidir."

Romain Grosjean Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

"F1'e geçiş planının Andretti için harika bir haber olduğunu düşünüyorum. Bu hedef doğrultusunda çok sıkı çalışıyorlar, bu yüzden bunun gerçekleşmesini umuyorum."

"Bu işi halletmeye çalışıyorlar ve bu iyi bir şey. Finansal destekleri var, arkalarında üreticiler var."

"Bu yüzden takımın kuruluşunu ve büyüdüğünü görmek çok ilginç geliyor." cevabını verdi.

Ancak şimdilik Grosjean'ın odak noktası IndyCar olacak.

"2022 kesinlikle istediğimiz gibi geçmedi ama IndyCar'ı daha iyi anlamamız açısından iyi bir sezondu."

"Şimdi yapbozun son parçalarını da yerine koyarak her hafta sonu rekabetçi hale gelmeliyiz."

"ABD'de yarışmayı hâlâ seviyorum, burada olmaktan hâlâ mutluyum."

"Artık büyük bir takımdayım. Şampiyonluğu kazanmaya çalışmak için buradayım."

"Eğer buraya gelirseniz ve tüm yarışlara katılmazsanız insanlar size oldukça dostça davranıyor."

"Tüm yarışlara katılmaya başlayıp, şampiyonluğa ulaşmaya çalıştığınızda işler biraz farklılaşıyor. Yine de burada olmaktan keyif alıyorum."