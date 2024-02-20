Grosjean: "AMR24, RB19'un geliştirilmiş hali"

Aston Martin, patron Lawrence Stroll'un gözetiminde gridde en ön sıralarda mücadele etmek için büyük yatırımlar yapan bir takım.

Eski Red Bull aerodinami şefi Dan Fallows'un takıma katılması teknik departmanlardaki en önemli yatırımlarından biri oldu. Fallows'n takıma katılımından sonra AMR23'ün Red Bull esintileri taşıması beklenebilirdi ve öyle de oldu.

Aston Martin 2024 aracı AMR24'ün örtüsünü kaldırırken, Grosjean Red Bull etkisinin devam ettiğini söylerken AMR24, 2023'te 22 yarıştan 21'ini kazanan baskın RB19'ın baz alındığı ve daha sonra yenilendiğini de dile getirdi.

Red Bull'dan ilham almak Aston Martin'in geçen sezon işine yaradı. Silverstone ekibi tartışmasız en hızlı ikinci takım sezon başlarken aradan sıyrıldı. Ancak bunu takip eden geliştirme savaşına da ayak uydurmakta zorlandı.

Ancak YouTube kanalında konuşan Grosjean, AMR24'ün RB19'a benzerliği göz önüne alındığında Aston Martin'in üzerine inşa edeceği bir başka sağlam temel olmasını beklediğini söyledi.

Grosjean, "Bence Aston Martin geçen yıl 2022 Red Bull'u baz aldı ve 2022'de Red Bull'da yapılan felsefenin çoğunu kullandı."

"2024 Aston Martin'in, 2023 Red Bull'un geliştirilmiş hali olduğunu hissediyorum. Yani onları suçlamıyorum. Geçen yıl en hızlı araç oydu."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Aston Martin Racing

"Sidepodu görebilirsiniz, ön kanadı görebilirsiniz, sidepodun küçük hava girişini görebilirsiniz, arka kanadı görebilirsiniz."

"Felsefelerini ve geçen yıl yaptıklarını bir üst seviyeye taşıdılar. Dediğim gibi, padoktaki en hızlı aracı kullanmışlar ve onu geliştirmişler. Kağıt üzerinde aracın iyi çalışması gerekiyor."

"Red Bull'dan da biraz ilham alarak geçen yılki versiyonun geliştirilmiş bir versiyonu, Red Bull şu ana kadar domine ederken neden yapmayalım."

"Bu yılki trendde fark ettiğimiz bir şey de arka gövde şekli. Dünyanın en güzel şekli değil, ama görünen o ki hemen hemen her takım arkada bu şekli kullanıyor." dedi.

2024 için tasarım benzerliklerinin bir başka alanı da ağırlık tasarrufu sağlayan karbon fiber kullanımının giderek daha belirgin hale gelmesiyle birlikte renklerde görülebilir.

Aston Martin yine de AMR24'te öne çıkmaya devam eden İngiliz Yarış Yeşilini tamamen terk etmedi ve Grosjean bunun F1 2024 gridindeki en iyi renklerden biri olduğuna inanıyor.

Grosjean, "Güzel bir yeşil. Güzel bir tasarım. Bence bu yılın en güzel araçlardan biri." dedi.