Grosjean, Amerika GP'de özel bir kask tasarımı kullanacak
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Romain Grosjean, Amerika Grand Prix'sinde kullanacağı kask tasarımını tanıttı.
Haas sürücüsü Grosjean, Amerika GP'ye yeni bir kask tasarımıyla geldi.
Fransız sürücü, "Arabalar" animasyonundaki "Şimşek McQueen" karakterinden esinlendiği kaskında mavi ve kırmızı renklere ağırlık verdi.
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Romain Grosjean'ın kask tasarımı, Haas F1 Team
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Fotoğraf: Romain Grosjean
Romain Grosjean'ın kask tasarımı, Haas F1 Team
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Fotoğraf: Romain Grosjean
Romain Grosjean'ın kask tasarımı, Haas F1 Team
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Fotoğraf: Romain Grosjean
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Birleşik Devletler GP
|Editör
|Cem Özel
Grosjean, Amerika GP'de özel bir kask tasarımı kullanacak
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28 Kas - 1 Ara
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