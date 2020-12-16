Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
13 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Grosjean ameliyat olacak

paylaşım
yorumlar
Grosjean ameliyat olacak
Ekleyen:
, Editör

Romain Grosjean, baş parmağındaki bağın kopmasından ötürü ameliyat olacağını açıkladı.

Romain Grosjean, Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk yarışta Daniil Kvyat ile temas yaşamış ve büyük bir süratle bariyerlere çarpmıştı.

Fransız pilotun aracı, temasın ardından alev topuna döndü ve Grosjean 28 saniye boyunca yanan araçta kaldı.

Grosjean, araçtan çıkmayı başardı ama elinin üst kısmında yanıklar oluştu. Bundan ötürü 2020 sezonunu erken kapattı ve tedavisine İsviçre'de devam edilmesine karar verildi.

RTL,'ye konuşan Grosjean, baş parmağındaki bağın koptuğunu ve bu yüzden ameliyat olacağını belirtti. Ama eline deri naklinin yapılması gerekmeyecek, ki bu Fransız pilot için iyi bir haber.

Grosjean, “Genel olarak her şey yolunda gidiyor. Sol elimin durumundan memnunum. Şu anda dışarı çıkmak zorunda kalmadıkça normal hayatımı sürdürebiliyorum, soğuk olunca elim  hemen ağrımaya başlıyor. Sol elimin tamamen iyileşmesi üç hafta daha sürecek."

"Ancak her gün küçük bir zafer gibi. Bunlardan ilki, deri naklinden %99.9 oranında kaçınabileceğim netleştiği zamandı. Ayrıca küçük parmağımı tekrar kullanabileceğim. Elimdeki bandaj birkaç gün önce çıkarıldı. İyileşme sürecinin devam etmesine sevindim."

"Ama bu hafta sol baş parmağımdaki bağ kopması nedeniyle ameliyat olacağım. O noktadan itibaren baş parmağımı bir veya bir buçuk ay hareket ettirmemem gerekiyor."

"Elbette kazanın izleri kaldı ve şu anda en güzel ellere sahip değilim! Bununla ilgili arkadaşlarımla şakalaşıyorum. Çünkü biliyorum ki bunların hepsi küçük şeyler. O kazanın sonuçları tamamen farklı olabilirdi." dedi.

 

Bottas: "Hamilton'a karşı dört şampiyonluk kaybetmek kolay değil"

Önceki haber

Bottas: "Hamilton'a karşı dört şampiyonluk kaybetmek kolay değil"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari'nin arkasındaki devasa sensörler, ne manaya geliyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin arkasındaki devasa sensörler, ne manaya geliyor?

2021 F1 katılım ücretleri ortaya çıktı, rakamlar geçen yıla göre azaldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 F1 katılım ücretleri ortaya çıktı, rakamlar geçen yıla göre azaldı

Grosjean ameliyat olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean ameliyat olacak

Abu Dhabi testi: Alonso, Mercedes pilotlarının önünde en hızlısı!
Formula 1 Formula 1 / Test raporu

Abu Dhabi testi: Alonso, Mercedes pilotlarının önünde en hızlısı!

Masi, Sainz incelemesinin gecikme sebebini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Masi, Sainz incelemesinin gecikme sebebini açıkladı

Bottas: "Hamilton'a karşı dört şampiyonluk kaybetmek kolay değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Hamilton'a karşı dört şampiyonluk kaybetmek kolay değil"

Porsche, LMDh prototipiyle Le Mans, WEC ve IMSA'da yarışacak!
WEC WEC / Son dakika

Porsche, LMDh prototipiyle Le Mans, WEC ve IMSA'da yarışacak!

"F1 çevirmeni en büyük COVID-19 salgını korkusunu yarattı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"F1 çevirmeni en büyük COVID-19 salgını korkusunu yarattı"

Son Haberler

Grosjean ameliyat olacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean ameliyat olacak

Bottas: "Hamilton'a karşı dört şampiyonluk kaybetmek kolay değil"
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Hamilton'a karşı dört şampiyonluk kaybetmek kolay değil"

Ferrari'nin arkasındaki devasa sensörler, ne manaya geliyor?
F1 Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin arkasındaki devasa sensörler, ne manaya geliyor?

"F1 çevirmeni en büyük COVID-19 salgını korkusunu yarattı"
F1 Formula 1 / Son dakika

"F1 çevirmeni en büyük COVID-19 salgını korkusunu yarattı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari'nin arkasındaki devasa sensörler, ne manaya geliyor?

10s
2
Formula 1

2021 F1 katılım ücretleri ortaya çıktı, rakamlar geçen yıla göre azaldı

20s
3
Formula 1

Grosjean ameliyat olacak

27 dk
4
Formula 1

Abu Dhabi testi: Alonso, Mercedes pilotlarının önünde en hızlısı!

17s
5
Formula 1

Masi, Sainz incelemesinin gecikme sebebini açıkladı

12s

Son Haberler

Grosjean ameliyat olacak
F1

Grosjean ameliyat olacak

Bottas: "Hamilton'a karşı dört şampiyonluk kaybetmek kolay değil"
F1

Bottas: "Hamilton'a karşı dört şampiyonluk kaybetmek kolay değil"

Ferrari'nin arkasındaki devasa sensörler, ne manaya geliyor?
F1

Ferrari'nin arkasındaki devasa sensörler, ne manaya geliyor?

"F1 çevirmeni en büyük COVID-19 salgını korkusunu yarattı"
F1

"F1 çevirmeni en büyük COVID-19 salgını korkusunu yarattı"

Masi, Sainz incelemesinin gecikme sebebini açıkladı
F1

Masi, Sainz incelemesinin gecikme sebebini açıkladı

Son Videolar

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.