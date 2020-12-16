Grosjean ameliyat olacak

Romain Grosjean, Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk yarışta Daniil Kvyat ile temas yaşamış ve büyük bir süratle bariyerlere çarpmıştı.

Fransız pilotun aracı, temasın ardından alev topuna döndü ve Grosjean 28 saniye boyunca yanan araçta kaldı.

Grosjean, araçtan çıkmayı başardı ama elinin üst kısmında yanıklar oluştu. Bundan ötürü 2020 sezonunu erken kapattı ve tedavisine İsviçre'de devam edilmesine karar verildi.

RTL,'ye konuşan Grosjean, baş parmağındaki bağın koptuğunu ve bu yüzden ameliyat olacağını belirtti. Ama eline deri naklinin yapılması gerekmeyecek, ki bu Fransız pilot için iyi bir haber.

Grosjean, “Genel olarak her şey yolunda gidiyor. Sol elimin durumundan memnunum. Şu anda dışarı çıkmak zorunda kalmadıkça normal hayatımı sürdürebiliyorum, soğuk olunca elim hemen ağrımaya başlıyor. Sol elimin tamamen iyileşmesi üç hafta daha sürecek."

"Ancak her gün küçük bir zafer gibi. Bunlardan ilki, deri naklinden %99.9 oranında kaçınabileceğim netleştiği zamandı. Ayrıca küçük parmağımı tekrar kullanabileceğim. Elimdeki bandaj birkaç gün önce çıkarıldı. İyileşme sürecinin devam etmesine sevindim."

"Ama bu hafta sol baş parmağımdaki bağ kopması nedeniyle ameliyat olacağım. O noktadan itibaren baş parmağımı bir veya bir buçuk ay hareket ettirmemem gerekiyor."

"Elbette kazanın izleri kaldı ve şu anda en güzel ellere sahip değilim! Bununla ilgili arkadaşlarımla şakalaşıyorum. Çünkü biliyorum ki bunların hepsi küçük şeyler. O kazanın sonuçları tamamen farklı olabilirdi." dedi.