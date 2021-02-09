Grosjean, Alpine yönetimindeki "büyük değişikliklere" şaşırmış

Bu sezon IndyCar’da yarışacak olan Fransız pilot, Renault’nun genç sürücü programının bir parçasıydı. 2009 ile 2012-15 yılları arasında Enstone merkezli takım için yarışmıştı.

F1’de Renault'la 2. döneminde Lotus adı altında yarışan Grosjean, toplamda 8 kez podyuma çıktı.

F1 kariyerine Haas’ta devam etme kararı alan Grosjean, buna rağmen takımdaki çalışanlarla bağını koparmadı. Şimdiyse yeni ismiyle Alpine takımının nasıl performans göstereceğini merak ediyor.

Fakat kış arasında yönetimde büyük değişiklikler yaşandıktan sonra -aralarında takım patronu Cyril Abiteboul,’un takımdan ayrılması da olmak üzere- Grosjean, takımın önüne çıkacak tüm zorluklarla baş edebileceğini düşünüyor.

Brivio yarış direktörü pozisyonuna geldikten ve Marcin Budkowski’yle birlikte çalışacağı açıklandıktan sonra ise eski Haas pilotu, bunun takım için olumlu bir gelişme olduğunu düşündüğünü söyledi.

Brivio, Suzuki’yle takım patronu olarak şampiyonluk kazandıktan sonra takımdan ayrılarak MotoGP padoğundaki herkesi şaşırtmıştı. İtalyan yönetici hakkında konuşan Grosjean, “Gelişmeleri izliyor ve takip ediyorum, olanlara çok şaşırdığımı söylemeliyim.”

“Suzuki’den gelen Brivio’yu birazcık tanıyorum. Büyük bir MotoGP fanıyım, bu yüzden elbette MotoGP’de yaptıklarını takip ediyordum ve sürücülerle kazandıkları şampiyonluğu da izledim.”

“Yarışmaktan iyi anlıyor ve bunun Renault için iyi bir hamle olmasını umuyorum. Marcin’in fabrikanın başına geçmesi de bence çok iyi bir girişim olabilir.”

“Yani onlara en iyi dileklerde bulunuyorum. Renault’da hayatımın 10 yılını geçirdim. Dolayısıyla gerçekten en iyi dileklerimi iletiyorum ve geçen sene başardıklarının üstüne koymalarını umuyorum. Bunu başarabilirlerse onlar için iyi olacaktır.” dedi.

Renault CEO’su Luca de Meo’nun, Fransız araç üreticisinin markalarını yeniden canlandırma girişiminin bir parçası olarak Renault F1 takımı, 2021 sezonu itibariyle Alpine adıyla anılacak.

2021 sezonu için, takımın sürücülerinden Esteban Ocon Fransız üreticiyle yoluna devam ederken, McLaren’a geçen Daniel Ricciardo’nun yerine ise Fernando Alonso getirildi.

Enstone merkezli ekip yeni araçları A521’i bu ay, yeni renkleriyle tanıtmayı planlıyor.