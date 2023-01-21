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Grosjean: "Alonso sanki 22 yaşındaymış gibi yarışıyor"

Eski Formula 1 pilotu Romain Grosjean, Fernando Alonso'nun 40 yaşında olmasına rağmen sanki 20'li yaşlardaymış gibi sürdüğüne inanıyor.

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Grosjean: "Alonso sanki 22 yaşındaymış gibi yarışıyor"
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Fernando Alonso, 41 yaşında olmasına rağmen bu yıl yeni bir projeye katılacak ve Aston Martin gibi gelişmekte olan bir projeye dahil olacak.

Bu projenin nasıl sonuçlanacağı büyük merak konusu ancak hemen hemen herkes, İspanyol pilotun sonunda neler yapabileceğini gösterebileceği bir araca sahip olmasını umuyor.

Alonso'nun performansına şaşıran ve İspanyol pilotun iyi performans sergilemesini uman isimlerden birisi de Romain Grosjean.

Eski F1 pilotu Grosjean, Alonso'nun hâlâ gençlere ayak uydurabildiğini ve bunun da şaşırtıcı olduğunu söyledi.

YouTube kanalında konuşan Grosjean, "Onun tutumunu, pistteki adanmışlığını ve sürüşe olan tutkusunu seviyorum."

Romain Grosjean

Romain Grosjean

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

"40 küsur yaşında ama sanki 22 yaşındaymış gibi sürüyor."

"Her seansta, her turda, her antrenman seansında tam gaz gidiyor."

"Bunun için çaba gösteriyor. Şimdi onu Aston Martin'de görecek ve nasıl bir mücadele vereceğini seyredecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım."

"Bu başarı mı yoksa başarısızlıkla mı sonuçlanacak göreceğiz. Alonso'nun geçmişte pek çok kez takım değiştirdiğini gördük."

"Her zaman en iyisi olmasa bile gerçekten iyi bir araca sahip olmasını ve bize neler yapabileceğini göstermesini umuyorum." dedi.

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