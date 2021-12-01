Grosjean: "Alonso, kitapta olmayan şeyleri yapabilir"

Renault'dan gönderilen Nelson Piquet Jr'ın ardından Grosjean, 2009 yılında takıma getirilmişti ve Alonso ile takım arkadaşı olmuştu.

Grosjean, Alonso'nun takım arkadaşı olarak yedi yarışa çıktı ve hem sıralamalarda, hem de yarış sonuçlarında iki kez dünya şampiyonuna yenildi.

2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg'in podcastine konuk olan Grosjean konu hakkında, "Suzuka'daki sıralamaları hatırlıyorum."

"Tüm hafta sonu boyunca antrenmanlarda ondan hızlıydım, sonra sıralamalara geldik ve ilk set lastiklerde de ondan daha hızlıydım."

"Sonra ikinci set lastikte beni darmadağın etti. Kendi kendime 'Kahretsin, burada ne oldu?' dedim."

"Sonra verilere baktım, Spoon virajının ilk kısmında hafif fren yapıyorduk, sonra frenden ayağımızı çekip tekrardan fren yapıyorduk."

"Virajın ilk kısmında çok hızlıydı, inanılmaz hızlıydı, aynı virajı dönüyor gibi değildik."

"Kendi kendime 'Kahretsin, bunu nasıl başardı?' dedim. Sadece tek virajda beni 0.3 saniye geçti." dedi.

Fransız pilot bunun özgüven ve deneyimle ilgili olduğunu, bunun da kendisine bir ders niteliğinde olduğunu söyledi.

Açıklamalarının devamında Grosjean, "Bence olan olay tamamen özgüven, deneyim, yavaş olan araçla çılgınca bir şey denemek, bunu zorlamak ve kitapta olmayan bir şeyi yakalamaya çalışmakla ilgili."

"Bundan ders çıkardım ve gelecekte, kendime güvendiğim turlarda inanılmaz bir performans ortaya koymak için denedim." dedi.

Alonso, Grosjean'ın Formula 1'de takım arkadaşı olduğu tek dünya şampiyonu pilot değildi çünkü Fransız pilot, Lotus'ta Kimi Raikkonen'in de takım arkadaşı olmuştu.

Her ne kadar bu ikili arasındaki sıralama mücadelesi, Alonso ile olana göre, daha eşit olsa da - Raikkonen 19-17 ile mücadeleyi kazandı - yarışlarda farkı yaratan isim Fin pilot oldu.

Fin pilot hakkında konuşan Grosjean, "Bir yarış boyunca Kimi, hızlı gitmek için mutlaka bir çözüm bulurdu. Ne olursa olsun, yarışta her zaman daha hızlı olurdu."

"Aracı sürerdi ve 'araç normaldi' derdi."

"Ve siz de 'Hayır, araç iyi değildi.' derdiniz."

"İki sene boyunca takım arkadaşıydık ve o kadar da fazla konuşmuyorduk. Kimi, Kimi gibiydi."

"Çocuklarımız olduğundan beri ilişkimiz daha iyi bir şekilde gelişti."

"Ancak Spa'da, takımın tırında olduğumuz sırada bana gelip 'Oğlunun doğumu hayırlı olsun' demişti ve ben şok olmuştum çünkü daha önce hiç konuşmuyorduk ve bir anda benim çocuğum olduğunu bilip beni kutlamıştı."

"Bu nedenle ben de 'Teşekkür ederim Kimi' dedim. Ne diyeceğimi bilemedim."

"O çok değişti. Kimi gerçekten mükemmel bir adam. Pist üzerinde onunla yarışmayı hep çok sevdim çünkü o her zaman size saygı gösterir ve size boşluk bırakır, pist üzerinde onunla mücadele ederken içiniz rahat olur." dedi.