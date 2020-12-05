Mercedes, Grosjean'a özel test ayarlamaya sıcak bakıyor

Grosjean, Bahreyn GP'de geçirdiği korkunç kazanın ardından iyileşme sürecinde. Bu hafta sonu aynı pistte gerçekleştirilen Sakhir GP'ye katılamayan Grosjean'ın, sezonun son yarışı olan Abu Dhabi GP'ye katılıp katılamayacağı da henüz bilinmiyor.

Gelecek sene için F1'de koltuğu bulunmayan Grosjean, Abu Dhabi'de yarışamazsa F1'e Bahreyn'deki kazasıyla veda etmiş olacak.

Grosjean, Abu Dhabi'de yarışamazsa F1'e bu şekilde veda etmek istemediğini ve tam olarak iyileştiğinde özel bir test yapmak istediğini söylemişti.

Grosjean, "Sırf Abu Dhabi'de yarışmak için, hayatımın geri kalanında sol elimin işaret ve baş parmağının hareket kabiliyetini kaybetmek istemiyorum."

"Abu Dhabi'de yarışma hikayesi güzel olurdu. Ancak yarışamazsam, tüm F1 takımlarını arayacağım ve birisinin bana Ocak ayında özel bir test fırsatı verip vermeyeceğini, 10-15 tur atıp atamayacağımı soracağım." demişti.

Grosjean'ın bu sözlerinin üzerine Mercedes hemen cevap verdi ve istemesi halinde Grosjean'a özel bir test ayarlayabileceğini açıkladı.

Motorsport.com'a konuşan takım patronu Toto Wolff, "Bunu yapmamıza izin verirlerse ve onun daha önce yarıştığı takımlardan hiç birisi ona böyle bir fırsat vermezse, o zaman biz bunu yapabiliriz." dedi.

Testin 2021'de yapılacağını düşünürsek, bu testin en az 2 yaşında bir araçla yapılması gerekecek. Bu da Grosjean'ın 2019'da şampiyon olan Mercedes aracını sürmesini sağlayabilir.

Grosjean'ın mevcut takımı Haas henüz bu konuda bir açıklama yapmadı. Grosjean, Haas'tan önce Renault ve Lotus olan Enstone merkezli takımla yani mevcut Renault fabrika takımıyla yarışmıştı.