Grosjean Abu Dhabi'de kış testlerinden bir taban kullanacak

Haas'ın İspanya'ya getirdiği güncellemelerin beklendiği gibi çalışmaması ve sezonun kalan bölümünü olumsuz etkilemesinin ardından son dönemde Haas sürücüleri daha önce kullandıkları versiyon parçalara dönüş yapmıştı.

Abu Dhabi'de gazetecilere konuşan Grosjean, bu hafta sonu aracında sezon öncesindeki ilk testlerde kullandığı tabanın olacağını doğruladı.

Motorsport.com'a konuşan Grosjean, "Komik olan hikaye, burada kullanacağım tabanın 1 numaralı taban yani kış testlerinde kullandığım taban olacak olması."

"Sanırım F1'de daha önce böyle bir şey, yani sezonun son yarışında, o sene kullandığınız ilk parçaya dönüş olmamıştır." dedi.

Çok hızlı ilerleyen F1 dünyasında, son yarışta olmalarına rağmen ilk versiyon parçayla yarışmalarının komik olup olmadığı sorulduğunda Grosjean, "Elimizdeki en iyi parça bu. Özellikle yeni kurallarda olması nedeniyle bu tuhaf bir şey." dedi.

Haas takımı, güncellemelerde yaptığı hatayı fark etmede geciktiğini ve pilotları daha erken dinlememekle hata yaptığını kabul etmişti.

Grosjean, artık şikayet etmenin bir manasının olmadığını ve gereken derslerin çıkarıldığını söyledi.

Grosjean, "Barcelona'dan itibaren yeni paketi kullanmak istemediğim konusunda çok açıktım. Daha kötü olduğunu hissetmiştim. Diğer versiyona çok erken dönseydik zaman kaybetmemiş olurduk."

"Ancak sonrasında konuşmak her zaman daha kolaydır. Şu anda bildiklerimi eskiden biliyor olsaydım, küçükken Amazon hisseleri satın alırdım. Hatta şirketi dahi alabilirdim!" dedi.