Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
13 Saat
:
26 Dakika
:
26 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Grosjean Abu Dhabi'de kış testlerinden bir taban kullanacak

paylaşım
yorumlar
Grosjean Abu Dhabi'de kış testlerinden bir taban kullanacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
28 Kas 2019 19:03

Romain Grosjean, bu hafta sonu Abu Dhabi'de sezon öncesi testlerde kullandığı bir tabanı kullanacak.

Haas'ın İspanya'ya getirdiği güncellemelerin beklendiği gibi çalışmaması ve sezonun kalan bölümünü olumsuz etkilemesinin ardından son dönemde Haas sürücüleri daha önce kullandıkları versiyon parçalara dönüş yapmıştı.

Abu Dhabi'de gazetecilere konuşan Grosjean, bu hafta sonu aracında sezon öncesindeki ilk testlerde kullandığı tabanın olacağını doğruladı.

Motorsport.com'a konuşan Grosjean, "Komik olan hikaye, burada kullanacağım tabanın 1 numaralı taban yani kış testlerinde kullandığım taban olacak olması."

"Sanırım F1'de daha önce böyle bir şey, yani sezonun son yarışında, o sene kullandığınız ilk parçaya dönüş olmamıştır." dedi.

Çok hızlı ilerleyen F1 dünyasında, son yarışta olmalarına rağmen ilk versiyon parçayla yarışmalarının komik olup olmadığı sorulduğunda Grosjean, "Elimizdeki en iyi parça bu. Özellikle yeni kurallarda olması nedeniyle bu tuhaf bir şey." dedi.

Haas takımı, güncellemelerde yaptığı hatayı fark etmede geciktiğini ve pilotları daha erken dinlememekle hata yaptığını kabul etmişti.

Grosjean, artık şikayet etmenin bir manasının olmadığını ve gereken derslerin çıkarıldığını söyledi.

Grosjean, "Barcelona'dan itibaren yeni paketi kullanmak istemediğim konusunda çok açıktım. Daha kötü olduğunu hissetmiştim. Diğer versiyona çok erken dönseydik zaman kaybetmemiş olurduk."

"Ancak sonrasında konuşmak her zaman daha kolaydır.  Şu anda bildiklerimi eskiden biliyor olsaydım, küçükken Amazon hisseleri satın alırdım. Hatta şirketi dahi alabilirdim!" dedi.

Sonraki haber
Perez: “2020'de podyum için savaşmalıyız”

Önceki haber

Perez: “2020'de podyum için savaşmalıyız”

Sonraki haber

Hulkenberg, F1'e dönebileceğinden emin değil

Hulkenberg, F1'e dönebileceğinden emin değil
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Pilotlar Romain Grosjean Şimdi al
Takımlar Haas F1 Team
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
13 Saat
:
26 Dakika
:
26 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Yorum: 2021 F1 pilot pazarının anahtarı Hamilton'da

2
Formula 1

Özel İçerik: Hamilton, F1'deki başarısının sırlarını açıkladı

3
Formula 1

Valtteri Bottas boşandı

4
Formula 1

Leclerc: "Vettel ile daha az agresif olmalıyız"

5
Formula 1

Hulkenberg, F1'e dönebileceğinden emin değil

8dk

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, F1'e dönebileceğinden emin değil
F1

Hulkenberg, F1'e dönebileceğinden emin değil

Grosjean Abu Dhabi'de kış testlerinden bir taban kullanacak
F1

Grosjean Abu Dhabi'de kış testlerinden bir taban kullanacak

Perez: “2020'de podyum için savaşmalıyız”
F1

Perez: “2020'de podyum için savaşmalıyız”

F1 takımları, 2020 lastiklerinin gecikmesinden rahatsız
F1

F1 takımları, 2020 lastiklerinin gecikmesinden rahatsız

Haas, Abu Dhabi'de paralel simülatör çalışması yapacak
F1

Haas, Abu Dhabi'de paralel simülatör çalışması yapacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.