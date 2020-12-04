Grosjean, Abu Dhabi'de yarışamazsa F1 aracıyla özel bir test yapmak istiyor

Fransız sürücü 2020 sezonu bitmeden geri dönmeyi hedefliyor. Fakat bu, büyük oranda sol elindeki yanıkların iyileşmesine bağlı olacak.

Eğer Abu Dhabi'de yarışamazsa, kariyerini sonlandırabilmek için F1 aracıyla özel bir test yapmayı planlıyor.

Bununla birlikte, bir boşluk oluşması durumunda 2021'de yedek yarış pilotu olarak geri dönmeyi de reddetmedi.

Cuma günü basınla yaptığı bir Zoom görüşmesinde, "Araçlar benim hayatım ve F1'deki kariyerimi bitirdiğimde bitiş çizgisini düzgün bir şekilde geçmek istiyorum."

“Kariyerimin o gün bitmiş olmasını gerçekten istemiyorum. Gridin arkasında, bir Haas aracının görüntüleri daha az dramatik olacak ve muhtemelen dünya çapında daha az yayınlanacak, ama bunu yine de istiyorum. Eğer olmazsa da sorun değil, gelecekte bitiş çizgisini geçmek için başka fırsatlara da sahip olacağım." dedi.

Grosjean, ana endişelerinden birinin, erken dönüşün sol elinde kalıcı hasara yol açması olduğuna vurgu yaptı.

"Sadece Abu Dhabi'ye gitmek için hayatımın geri kalanında sol elimin ve sol baş parmağımın hareketliliğini kaybetme riskini göze almayacağım."

"Abu Dhabi'ye gitmek, hikayem için çok güzel olurdu. Bunu yapamazsam, her F1 takımını arayacağım ve birinin bana Ocak ayında veya daha sonra araca atlayıp, aracın 10-15 turluğuna bende kalması için özel bir test yapıp yapamayacağımı soracağım."

"Doktorlar, sağ elin Abu Dhabi'ye kadar %100 hazır olup olmayacağını henüz bilmenin zor olduğunu söylüyorlar. Sol eldeki güç ve hareketlilik her geçen gün daha iyi hale geliyor. Güç var. Ama iltihaptan ötürü hâlâ çok fazla şişlik var. Yani bunun azalmaya başlaması gerekiyor. Ancak operasyonlar henüz göz ardı edilmedi."

"Mutluyum ama son iki gündür acı çok fazlaydı, ki ben acı konusunda oldukça güçlüyüm."

"Bu yılın başlarında sağ elimi kırdım, mutfakta düştüm. Kimseye söylemedim, kendim iki kemiği yerine koydum ve hastaneye gittim ve ağrı sorun değildi. Acıya dayanıklıyım."

"Vücudumun olabildiğince çabuk iyileştiğini düşünüyorum. Yanıklar o kadar da net değil. Ama bugünlerde yanmayı bilme konusunda oldukça iyiyim ve bu konuda çok şey öğrendim!"

"Kabarcıkları makasla kesmeye başladıklarında benim için gerçekten zordu ve sonra deriyi soymaya başladılar. Gerçekten görmek istemediğiniz şeyler görüyorsunuz."

"Yani bu, net bir şey değil ve her gün bir önceki günden daha iyi olmayı umuyorum. Son cevabımı ne zaman alacağım? Henüz bilmiyorum."

"Açıkçası sol elimle geçirmem gereken 60 yılım var. Bu yüzden, bir yarış benim için önemli olabilir, ancak hayatımın geri kalanında normal bir hayat yaşamak kadar önemli değil."

Abu Dhabi'de F1'e dönmeyi hedeflemenin zihinsel olarak kendisine yardımcı olduğunu itiraf etti.

"Açıkçası, pozitif kalmam ve ilerlemeye devam etmem için iyi bir hedef. Dün ilk işim piste gitmekti ve yaptığım ilk şeylerden biri araca girmek oldu. Sırf tuhaf hisler, panik veya korkutucu şeyler olup olmadığını görmek için halo ve kokpite baktım. Ama iyiydi. Bu zaten olumlu bir adım."

"Pazar akşamı karım ve çocuklarımla yaptığım ilk görüntülü görüşmede, babam da oradaydı, onlara 'Abu Dhabi'de yarışacağım' dedim."

"Tepkilerini tahmin edebilirsiniz, benden pek etkilenmediler! Ve onları suçlamayacağım."

"Çok bencilce, ama ihtiyacım olan şey ve yapmak istediğim şey bu. Olmazsa da hayattayım, gelecekte pek çok fırsatım olacak. 2021'de bir süper lisansa sahip olacağım ve kimsenin COVID'e karşı güvende olmadığını gördük. Öyleyse bekleyip görelim."