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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "2021 F1 pilot pazarında sürprizler olabilir"

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Grosjean: "2021 F1 pilot pazarında sürprizler olabilir"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik
21 May 2020 09:40

Romain Grosjean, Sebastian Vettel'in 2020 sonunda Ferrari'den ayrılacak olması sonrası hareketlenen pilot piyasasının henüz durulmadığını, gelecek günlerde yeni sürprizlerin olabileceğini söyledi.

Ferrari'nin geçen hafta Vettel'in sene sonunda takımdan ayrılacağını duyurmasının ardından bir anda pilot pazarında hareketlenme oldu.

İlk olarak Daniel Ricciardo'nun Renault'dan ayrılıp McLaren'a geçeceği, ardından Carlos Sainz'ın McLaren'dan ayrılarak Ferrari'ye geçeceği duyuruldu.

Bunun dışında Fernando Alonso'nun Renault ile F1'e dönmeye hazırlandığı iddia edildi.

Sainz ve Ricciardo hamlesiyle aslında önemli koltuklardan bazıları doldu ancak Sky Sports F1'e konuşan Grosjean, pilot pazarında farklı sürprizlerin olmasını beklediğini söyledi.

Grosjean, "Bazı kararlar için bazı yönlerden şaşırdım. Muhtemelen ben olsam aynılarını yapmazdım."

"Ancak en büyük sürprizlerden birisi Sebastian oldu. Onun Ferrari'de devam edeceğinden oldukça emindim. Bu açıdan büyük bir sürpriz oldu."

"Ardından bazı şeyler tuhaf bir şekilde çözümlendi. Ancak her şeyin bittiğini düşünmüyorum. Daha Renault'da bir koltuk var ve Alonso hakkında söylentiler var. Neden olmasın?"

"Çok fazla şey oluyor. Suyun henüz durulduğunu düşünmüyorum." dedi.

Yaşananlara baktığında kendisinin neyi farklı yapacağı sorulduğunda Grosjean, "Ben olsam yapbozu farklı bir şekilde yapardım."

"Ancak kendimi sıkıntıya sokmak istemiyorum! Hepimizin düşünceleri ve beklentiler var."

"İlginçti. Arka planda bazı şeylerin konuşulduğu açık. Bazı insanlar gerçekten iyi iş çıkardılar." dedi.

Grosjean, geçmişte takım arkadaşı olan Alonso'nun F1'e dönüşünün iyi olabileceğini söyledi.

Grosjean, "O, açıkçası harika bir pilot. O her zaman çok sıkı çalışır."

"Ancak Renault'ya geçmişte de dönüş yapmıştı. O dönemde de Renault'nun aracı iyi değildi. O döneme tanıklık etmiştim. O birliktelik işe yaramamıştı."

"Tabii ki olumlu olabilir ancak bu aynı zamanda bir koltuğun daha dolması manasına gelir. Ve geride çok fazla koltuk yok."

"İlginç bir durum. Herkesin, takımların ve dünyadaki tüm şirketlerin durumuna bakarsak en iyi durumda değiliz. Bakalım neler olacak." dedi.

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Editör Luke Smith

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