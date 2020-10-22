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Formula 1 / Son dakika

Grosjean, 2020 sonunda Haas F1'den ayrılıyor!

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Grosjean, 2020 sonunda Haas F1'den ayrılıyor!
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Romain Grosjean, 2020 Formula 1 sezonunun ardından Haas takımından ayrılacağını açıkladı.

Fransız pilotun takımdaki yeri birkaç haftadır sorgulanıyordu. Amerikan takımın da 2021 için yeni bir dizilim oluşturacağı söylenenler arasındaydı.

Perşembe sabahı Grosjean, sözleşmesinin uzatılmadığını ve senenin sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

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Facebook’ta paylaşımda bulunan Grosjean, “Son bölüm bitti ve kitap kapandı. İlk günden beri Haas F1 takımındayım.”

“İyi ve kötü yönleriyle 5 sene geçirdik, 92 yarışta 110 puan kazandık, ama bu yolculuğa değdi. Çok öğrendim, daha iyi bir pilot ve daha iyi bir insan olmak için kendime çok şey kattım.”

“Umarım takımdakilerin kendini geliştirmesi için onları itekleyebilmişimdir. Bu muhtemelen benim en büyük gurur kaynağım, 2016’daki çılgın ilk yarışlar veya 2018’deki Avusturya GP’sinden bile fazla. Tüm takıma ilerisi için iyi dileklerimi gönderiyorum.” dedi.

Son çıkan haberlerde Haas'ın 2021 pilot kadrosunu Portekiz GP hafta sonunda duyuracağı söyleniyordu. Takım bu şekilde duyuru hazırlıklarını yapmış oldu.

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Romain Grosjean
Takımlar Haas F1 Team
Editör Jonathan Noble

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