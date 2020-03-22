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Formula 1 / Son dakika

Grosjean, 2020 sezonunun ne zaman başlayacağından emin değil

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Grosjean, 2020 sezonunun ne zaman başlayacağından emin değil
Ekleyen:
, Editör
22 Mar 2020 06:02

Romain Grosjean, 2020 Formula 1 sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda hiçbir fikri olmadığını dile getirdi.

Romain Grosjean, geçtiğimiz günlerde Avustralya GP'de yaşananlar hakkında konuştu ve ilk yarışın ne zaman olabileceği hakkında yorumlarda bulundu.

"Avustralya'ya gittiğim için mutluydum, çünkü bu ülkeyi seviyorum, buraya her zaman büyük bir zevkle geliyorum. Padoktaki atmosfer her zamanki gibi değildi, ancak hazırlanmıştık ve bu açıdan her şey iyi gitti. Ama kendimizi aldatmaya gerek yok, alıştığımız atmosfer bu değildi."

"Coronavirüs hakkında birçok soru vardı. Neden geldiğimizi, seçeneğimiz olup olmadığını sorguladık. Gazetecilere 'Formula 1'de başka seçeneğimiz yok, gelmeyeceğim diyemezsiniz' dedim. Her koşulda, yarışa gelmeliyiz ve yaptık da."

"Daha sonra işlerin gidişatından memnun kalmadım. İlk seansın başlamasından iki saat önce antrenmanı iptal ettik. Ama her şeyi önceden veya sonradan iptal etmek gerekiyordu. Ama o anda hiçbir plan yoktu ve yeterli değildi."

"Kendim için endişeli değildim diyemem. Sonuçta virüs herkesi etkiledi. Biz genciz, bizim için daha az tehdit oluşturuyor ve semptomlarla başa çıkmak bizim için daha kolay. Ama eğer padokta virüs kaptıysak, otele geri gittiysek ve insanlarla konuşuyorsak... Durum zordur."

"Bazı taraftarlar neden onlarla selfie çekmek istemediğimizi anlamadı. Hasta oldukları için değildi. Ama virüs kapmış olabilirdim, hastalığımı bilmeden onların yanına gidip, selfie çekerken bir babaya veya oğluna bulaştırabilirdim. Bu bağlamda, yeterli bilgi de yoktu."

"Eve geri döneceğimizi ve her şeyin devam edeceğini hep biliyordum. Ama Avustralya'dayken, şimdiye kıyasla çok daha az enfeksiyon vardı. Melbourne'deyken, çoğunlukla, yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlar virüsle ilgili sorun yaşıyordu. Şimdi durum çok daha kötü bir hal alıyor. Avustralya'dayken, gençleri o kadar etkilemediğini düşündük. Şimdi durum değişiyor. Avustralya'dayken yaşlı insanlardı, hastalığı olan insanlardı. 30, 40, 50 yaşındakiler oldukça güvendeydi. Ama durum farklı."

"Şu anda evdeyim ama takımla sürekli görüşüyoruz , birbirimize video gönderiyoruz, ancak diğer pilotlarla iletişim halinde değilim. Bu Formula 1 için tipik bir durum. Hepimiz yarışa geliyoruz, padokta buluşuyoruz ve yarış hafta sonundan sonra eve dönüyoruz. Gençler sanal yarışlara katılıyor  ve geri kalanı ne yapıyor bilmiyorum. Örneğin Sebastian Vettel'in ailesiyle olduğunu biliyoruz, ancak sosyal medya hesapları yok ve hayatını takip etmiyorum. Ben de kendi evimde çocuklarla zaman geçiriyorum. Çocuklarım şu anda çok mutlu!"

"Sezon ne zaman başlayacak bilmiyorum. Pazartesi veya Salı günü baş mühendisimizle görüştüm ve sezonun ne zaman devam edeceği konusunda tamamen farklı bilgilere sahiptik."

"Tüm önemli etkinliklerin ertelendiğini görüyoruz. Le Mans 24 Saat Eylül'e ertelendi. Bekleyip göreceğiz. Kesin olarak söylenebilecek tek şey, yaz arası olmayacağı. Altı ay içinde 18 yarış olacak gibi duruyor."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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Cmt 2 May
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Paz 3 May
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