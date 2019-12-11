Grosjean, 2020 için zayıf olduğu yere odaklanacak

Fransız sürücü, bu ayın başında Abu Dhabi'deki sezon finalinde kötü bir start aldığını ve takım arkadaşı Kevin Magnussen'in bu alanda ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gördüklerini söyledi.

Yas Marina'da takım arkadaşının arkasından yarışa başlayan ve bir sıra gerileyen Grosjean, "Bu yıl Kevin'a karşı gerçekten zayıf olduğum alanların başında startlar geliyor ve bunu geliştirmeliyim."

"Kevin yanımdaydı. İlk turdan sonra o 10. sıradaydı ve ben 17. sıradaydım."

"Yani evet, orada vakit kaybetmemek için çalışmam gerekiyor. Belki o zaman puanlara daha yakın olmak için daha fazla şansımız olur." dedi.

Haas takım patronu Gunther Steiner ise Grosjean'ın mühendisleriyle bunu görüştüğünü ve Fransız sürücünün yarışlara daha iyi başlayabilmesi için kışın çalışmalar yapacaklarını söyledi.

İki pilot arasında starttaki farklılıklar hakkında konuşan Steiner, "Kevin daha iyi bir iş yapıyor. Romain, başlangıçta iyi bir iş yapamadığını ve çocukların bunun için kendisiyle çalışması gerektiğini söyledi." dedi.