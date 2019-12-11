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Formula 1 / Son dakika

Grosjean, 2020 için zayıf olduğu yere odaklanacak

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Grosjean, 2020 için zayıf olduğu yere odaklanacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Ara 2019 13:28

Romain Grosjean, bu sezonun genellikle sorun yaşadığı yerin yarış startı olduğunu ve 2020'de odaklanması gereken alanın bu olduğunu dile getirdi.

Fransız sürücü, bu ayın başında Abu Dhabi'deki sezon finalinde kötü bir start aldığını ve takım arkadaşı Kevin Magnussen'in bu alanda ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gördüklerini söyledi.

Yas Marina'da takım arkadaşının arkasından yarışa başlayan ve bir sıra gerileyen Grosjean, "Bu yıl Kevin'a karşı gerçekten zayıf olduğum alanların başında startlar geliyor ve bunu geliştirmeliyim."

"Kevin yanımdaydı. İlk turdan sonra o 10. sıradaydı ve ben 17. sıradaydım."

"Yani evet, orada vakit kaybetmemek için çalışmam gerekiyor. Belki o zaman puanlara daha yakın olmak için daha fazla şansımız olur." dedi.

Haas takım patronu Gunther Steiner ise Grosjean'ın mühendisleriyle bunu görüştüğünü ve Fransız sürücünün yarışlara daha iyi başlayabilmesi için kışın çalışmalar yapacaklarını söyledi.

İki pilot arasında starttaki farklılıklar hakkında konuşan Steiner, "Kevin daha iyi bir iş yapıyor. Romain, başlangıçta iyi bir iş yapamadığını ve çocukların bunun için kendisiyle çalışması gerektiğini söyledi." dedi.

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Seri Formula 1
Pilotlar Romain Grosjean Şimdi al
Takımlar Haas F1 Team
Editör Jonathan Noble

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