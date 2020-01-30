Grosjean, 2020 Haas için koltuk ayarı yaptı
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Haas Formula 1 pilotu Romain Grosjean, koltuk ayarı yapmak üzere Haas'ın fabrikasına gitti.
Geçen yıl beklediği gibi bir yıl geçiremeyen Haas, 2020 yılında yeniden orta grubun önünde mücadele etmek istiyor.
Takım yeni aracını 19 Şubat'ta başlayacak olan Barcelona testinin ilk gününde tanıtacağını açıklamıştı.
Romain Grosjean, ilk teste yaklaşık 20 gün kala 2020 aracı için koltuk ayarı yaptırmak üzere Dallara'nın İtalya'daki fabrikasına gitti.
Dallara, Haas F1 için şasiyi hazırlayan şirket konumunda yer alıyor.
Haas'ın gelecek yıl kırmızı, beyaz ve gri renk düzenine geri dönmesi beklenirken, Grosjean koltuk ayarında eski tulumu kullandı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Grosjean, 2020 Haas için koltuk ayarı yaptı
paylaşım
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